RC Lens Mercato : Farinez, la doublure de Leca a signé (off)

Le RC Lens poursuit son recrutement estival. Le Racing Club a en effet officialisé la signature de Wuilker Farinez, un jeune gardien de but débarqué de Colombie.

Le RC Lens engage Wuilker Farinez pour un an

Le RC Lens est décidé à boucler son mercato le plus rapidement possible afin d’avoir son groupe au grand complet dès la reprise des entrainements. Ainsi, le Racing Club a enchaîné les signatures durant ce mois de juin. Après Corentin Jean, Jonathan Clauss et Simon Banza (prolongation), c’est Wuilker Farinez qui s’est engagé officiellement avec les Sang et Or ce mercredi. Il est en provenance de Colombie. Le portier Vénézuélien est prêté par le club colombien Millonarios FC pour un an, avec une option d’achat. L’opération n’a pas été compliquée à boucler, car le président Joseph Oughourlian est également actionnaire au sein du club colombien.

Wuilker Farinez heureux de rejoindre le Racing Club, « une institution »

Wuilker Farinez est heureux de rejoindre le club promu en Ligue 1 et de découvrir le niveau européen. « Je suis forcément très heureux, mais surtout reconnaissant que l’on m’ait donné la possibilité de rejoindre le RC Lens », a-t-il déclaré. Le portier de 22 ans sera la doublure de Jean-Louis Leca. Mais il ne craint pas la concurrence. « À moi de travailler dur et de donner satisfaction dès que j’en aurai l’occasion », a-t-il rassuré, avant de faire la promesse suivante : « Je vais tout donner pour réussir parce que cette institution (le Racing Club de Lens) le mérite ». Wuilker Farinez assure que son arrivée en Europe « est un grand changement dans sa carrière et dans sa vie, mais également une grande opportunité ».