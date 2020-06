Vente de l'OM : Le nom du mystérieux futur acquéreur dévoilé

Ce vendredi, le projet de Vente de l'OM est revenu en force à la Une de l’actualité sportive. Selon Mourad Boudjellal, un bailleur de fonds a déposé une offre pour le rachat de l’Olympique de Marseille. L’AFP croit savoir qui est ce futur acquéreur dont l’ancien patron de rugby n’a pourtant pas voulu révéler le nom.

La vente de l’OM toujours d’actualité ?

Après les cinglants démentis du président Jacques-Henri Eyraud et du clan du propriétaire Frank McCourt, peu de personnes croyaient à une vente de l’OM. Mais ce vendredi, l'option de la vente du club est revenue en force dans l’actualité sportive. Et cette fois, l’information émane de Mourad Boudjellal. Selon ce dernier, un bailleur de fonds aurait transmis une offre de rachat de l’écurie marseillaise. Si l’ancien président du Rugby Club Toulonnais a assuré que les fonds viendraient d’un pays du Moyen-Orient, il a en revanche préféré taire le nom de cet éventuel futur repreneur.

Vente de l'OM, le futur repreneur connu

Mais l’Agence France Presse a voulu en savoir plus et a enquêté sur le mystérieux investisseur intéressé par le rachat de l’OM. Selon la source, il s’agit de Mohamed Ayachi Ajroudi, ingénieur et industriel franco-tunisien de 68 ans basé en Arabie Saoudite avec sa famille. L’homme d’affaires franco-tunisien aurait même déjà trouvé le futur président en cas de reprise de l’Olympique de Marseille : Mourad Boudjellal.