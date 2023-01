Hyères-OM : Le plan de Mourad Boudjellal pour boycotter le match

Publié par Timothée Jean le 03 janvier 2023 à 23:08

À quelques jours du choc Hyères-OM, Mourad Boudjellal ne décolère pas. Le président du club de National 2 a proféré de nouvelles menaces.

Samedi prochain, l’ OM et Hyères FC ont rendez-vous dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Dans l’incapacité d’accueillir cette rencontre, le club de National souhaitait que le match se déroule au stade Mayol, l’antre mythique du RC Toulon. Le président de Hyères, Mourad Boudjellal, militait fermement pour cette option. Sauf que la Fédération Française de Football (FFF) a rapidement décliné cette requête en raison de « possibles risques d'affrontements entre les supporters toulonnais et marseillais ».

L’instance a finalement décidé que le choc Hyères-OM se déroulera au stade de Martigues. Une décision qui passe très mal auprès de la direction du club varois. À quatre jours de cette rencontre, le président de Hyères, Mourad Boudjella, a une nouvelle fois affiché son mécontentement. « Ce qui me vexe, c'est qu’on ne puisse pas jouer ce match à Toulon. C’est grave que dans le département du Var, on ne puisse pas organiser un 32e de finale de Coupe de France de football face à une belle équipe de Ligue 1. Ça me paraît aberrant, je n’arrive pas à comprendre », a-t-il déploré au micro de RMC Sport.

Hyères-OM : La nouvelle menace de Mourad Boudjellal

S’il a longtemps brandi la menace de déclarer forfait, Mourad Boudjellal s’est finalement rétracté à cause des risques de sanctions. Toutefois, l’ancien patron du Rugby club toulonnais a un plan pour boycotter cette rencontre de Coupe de France. Il a fait savoir que les titulaires habituels de Hyères n’allaient pas forcément être alignés face à l’Olympique de Marseille. « Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes », a-t-il ajouté.

C’est donc avec une équipe B que Hyères devrait se présenter face à l’ OM. Le président du club de N2 est persuadé que « la fête est gâchée », en raison de la décision de la FFF. « On nous a manqué de respect », a-t-il estimé. Désormais, pour Mourad Boudjellal, il ne sera plus question de tenter d’obtenir une qualification face à l’ OM pour la suite de la compétition, mais « l’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts, car deux chiffres, ça serait la honte ».