Hyères-OM : Coupe de France, Martigues recadre Boudjellal !

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2022 à 14:15

Le choc Hyères-OM comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France fait jaser. Le président du FC Martigues a répondu aux propos de Mourad Boudjellal.

Si la date du match entre Hyères et l’ OM, comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France, est fixée au samedi 7 janvier 2023, il restait encore à définir le lieu de la rencontre. Dans l’incapacité d’accueillir cette rencontre au stade Perruc, les Hyérois préconisaient de se rabattre dans l’enceinte de Mayol, l’antre mythique du RC Toulon. Le président de Hyères, Mourad Boudjellal militait fermement pour cette option. D’autant plus que l’homme d’affaires a été l’ancien président du Rugby Club Toulonnais durant plusieurs saisons.

Mais cette option a finalement été rejetée par la préfecture du Var, en raison de « possibles risques d'affrontements entre les supporters toulonnais et marseillais ». Mourad Boudjellal avait alors une deuxième solution en vue. Il souhaitait que le match Hyères-OM se dispute au stade Vélodrome. Dans le cas contraire, lui et son équipe déclaraient forfaits. Cette menace n’a visiblement pas été suffisante pour faire changer l’avis de la Fédération Française de Football (FFF). L’instance a récemment rendu son verdict, en assurant que ce match se jouera finalement au stade de Martigues. Un choix qui ne plait guère à Mourad Boudjellal.

Hyères-OM : Alain Nersessian répond à Mourad Boudjellal

Le président du Hyères maintient sa position initiale en affichant son intention de déclarer forfait. Il a également fustigé cette décision en indiquant que : « Martigues ? Je ne sais pas où c'est. » Cette sortie médiatique passe très mal du côté du club de la Venise provençale. Le président du FC Martigues, Alain Nersessian, est en effet monté au créneau pour répondre au bouillonnant Mourad Boudjellal. « Même si l'on peut comprendre sa frustration de ne pas pouvoir jouer chez lui, c'est un manque de respect pour notre club, notre ville et ses habitants », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

Alain Nersessian rappelle par ailleurs que l’organisation de cette rencontre au stade Martigues était déjà prévue entre les deux écuries, bien avant la décision de la FFF. « Boudjellal a voulu faire du sensationnel, mais sans en mesurer les conséquences. Il oublie surtout que nous ne sommes pas responsables de cette situation. Comme il oublie que c'est pourtant lui, avant même la décision, qui nous a sollicités, mercredi dernier, pour pouvoir organiser le match à Martigues. On a passé du temps au téléphone et nous étions prêts à nous mettre en quatre », a-t-il ajouté. Pour le moment, si Mourad Boudjellal venait à déclarer forfait, l’Olympique de Marseille se qualifierait directement pour la suite de la compétition sans jouer. Dans le cas contraire, l’ OM sera bel et bien présent à Martigues pour ce 32e de finale de la Coupe de France.