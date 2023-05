Ces dernières semaines, les spéculations sur la Vente OM, impliquant des investisseurs saoudiens, vont bon train. Et cette thèse se concrétise.

Vente OM : L'intérêt de l'Arabie Saoudite persiste

L’un des clubs les plus populaires de France, l’Olympique de Marseille conserve son pourvoir d’attraction, même au-delà des frontières nationales. Depuis plusieurs années, des rumeurs autour d’une vente OM par des investisseurs étrangers ne cessent de circuler. L'une des dernières en date concerne notamment l'Arabie Saoudite, qui serait très intéressé par le projet de rachat du club phocéen.

Cette piste n’est pas vraiment nouvelle. Tout avait déjà débuté avec la tentative de rachat l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi et son acolyte Mourad Boudjellal. À l'époque, Le businessman franco-tunisien était considéré comme un prête-nom des intérêts saoudiens. Les négociations avaient débuté entre les différentes parties avant de finalement s’écrouler en raison de la position ferme de Frank McCourt. Le milliardaire américain ne songe pas réellement à céder son club, repris des mains de Margarita Louis-Dreyfus à l’été 2016.

Cette position ferme du propriétaire de l’OM n’empêche les investisseurs de se manifester. Le spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot, expliquait récemment que le gouvernement saoudien envisageait bel et bien ainsi d’investir dans le sport en France et notamment dans le football, considéré comme un vecteur d'influence et de visibilité.

Les dignitaires saoudiens veulent acheter un autre grand club

Cette stratégie de l’Arabie Saoudite viserait surtout à concurrencer son rival qatari, qui peaufine son image à l’international depuis plus d’une décennie grâce aux succès du Paris Saint-Germain. Désireux d’étendre son influence, le gouvernement saoudien est déterminé à avoir un autre grand club européen. Après Manchester City et Newcastle, les dirigeants saoudiens viseraient cette fois-ci une formation en France.

Georges Malbrunot n’a toutefois pas dévoilé l’identité du club visé. S’agit-il vraiment de l’OM ? Ce flou entretenu par le journaliste agace particulièrement Thibaud Vézirian. « Soit il parle, soit il ne dit rien. Les Saoudiens ne vont pas acheter Brest ou Clermont. Rennes, c’est Pinault. Monaco, c’est Russe. Paris, c’est le Qatar. Nice, Ineos. Cherchez le club restant que Georges Malbrunot vise sans en dire plus. Curieuse façon de faire… », a-t-il déclaré sur Team Football.

Des offres ont déjà été transmises pour le rachat de l'OM

Principal instigateur de la Vente OM, Thibaud Vézirian maintient sa position initiale et est persuadé que le club phocéen passera sous le pavillon saoudien, peu importe le temps que cela prendre. « La volonté de l'Arabie Saoudite d'être une place forte du sport est expliquée depuis des années et se traduit à travers différents sports. Dans le football, on en parle aussi depuis au moins 7-8 ans. Ça a mis 3-4 ans à se faire, mais Newcastle a été un gros coup », indique l’ancien journaliste de L’Équipe, qui assure que des offres pour la future cession de l’OM ont déjà été formulées.

« Des offres ont été certifiées au fil du temps par RMC ou Challenges, sans parler de la signature de la fusion acquisition », a-t-il ajouté, avant d’inviter son confrère à faire preuve d’un « peu de transparence », sur ce dossier très sensible, qui tient en haleine bon nombre de supporters marseillais.

Quoi qu’il en soit, l’affaire d’une possible Vente OM n'a pour le moment pas été validée. Et malgré les différents démentis de Frank McCourt, il n’est pas de voir l'Arabie Saoudite s'engager réellement dans cette voie. De plus, une telle opération sera avantageuse pour Marseille qui passera dans une nouvelle dimension avec l’arrivée de nouveaux investisseurs dotés de ressources financières quasi illimitées.