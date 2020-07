Stade Rennais : Nicolas Holveck répond à la famille Pinault

Nommé en février dernier en remplacement d’Olivier Létang, Nicolas Holveck s’est vu imposer une obligation de résultat par les Pinault. Le nouveau président du Stade Rennais FC a rassuré ses patrons.

Nicolas Holveck en phase avec le Stade Rennais FC

Les Pinault attendent beaucoup de Nicolas Holveck. Les propriétaires du Stade Rennais FC veulent que le nouveau président s’arrange pour qualifier le club chaque année en Ligue Europa, développer la formation et ouvrir une section féminine. Un vaste programme qui ne fait cependant pas peur à l’ancien Monégasque. « La politique que Rennes souhaite mener me convient davantage », a assuré le nouveau dirigeant du club breton dans les colonnes de France Football ce mardi.

Mission possible pour l’ex-Nancéien ?

Nicolas Holveck est confiant et il croit pouvoir réussir à remplir la feuille de route qui lui a été imposée par la famille Pinault. Une confiance partagée par Jacques Rousselot, son ancien patron à l’AS Nancy-Lorraine, où le nouveau dirigeant rennais avait fait un passage. Selon le président nancéien, son ancien conseiller est un homme réaliste et très sage en matière de dépenses. En revanche, Abdeslam Ouaddou ne croit pas aux chances de réussite du nouveau président des Breton. Selon cet ancien joueur de l’AS Nancy-Lorraine, Nicolas Holveck n’est pas un passionné de football, mais de triathlon… Rendez-vous est donc pris en fin de saison.