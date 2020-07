RC Lens : Boris Enow affiche ses ambitions avec le Racing

Arrivé en provenance du FC Porto cet été, Boris Enow évoluera avec la réserve du RC Lens. Mais le milieu de terrain camerounais a d’autres projets. Il souhaite notamment intégrer le groupe de Franck Haise.

Boris Enow vise haut avec le RC Lens

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens s’est particulièrement montré actif sur le marché des transferts. Franck Haise a enregistré l’arrivée de nombreux renforts cet été. La plupart étant des joueurs ayant déjà fait leurs preuves dans l’élite. La direction de Lens s’est également intéressée aux jeunes pousses durant le mercato. C’est ainsi que les Sang et Or ont recruté Boris Enow, en fin de contrat au FC Porto. Le jeune milieu de terrain camerounais évoluera sous les ordres de Yohan Démont, le coach de la réserve. Mais le nouveau titi lensois ne compte pas faire long feu avec les jeunes. « J’ai signé un contrat professionnel avec Lens cette saison et mon ambition est de jouer le plus de matches possibles avec l’équipe première, le plus rapidement possible », a confié Enow interrogé par le site Kick442.

Les raisons de la signature d’Enow à Lens

Dans sa sortie, Boris Enow a également justifié pourquoi son choix s’est porté sur le RC Lens. Le jeune milieu rêve d’écrire son nom à Bollaert comme l’ont fait ses aînés Marc-Vivien Foé et Rigobert Song. De même, le néo-lensois révèle que la promotion du club a également joué dans sa décision. « Le club vient d’être promu en Ligue 1 où il a retrouvé sa place à juste titre. Je pense que c’est une excellente opportunité pour moi de poursuivre ma progression », a expliqué Enow.