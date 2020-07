PSG : Abdou Diallo de retour, il fait part de son plaisir !

Absent depuis le mois de mars, Abdou Diallo effectue enfin son retour dans le groupe du PSG, à quelques jours des échéances cruciales de cette fin de saison.

PSG : L'opération d'Abdou Diallo repoussée par le coronavirus

Victime d'une hernie discale qui a engendré des douleurs au dos et à la jambe droite, Abdou Diallo avait choisi de se faire opérer "parce que c'était le meilleur moyen pour revenir au très haut niveau", a confié l'ancien monégasque sur le site du PSG. Prévue après le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, l'opération a été décalée en raison de la Covid-19. "Les hôpitaux étaient réservés aux gens touchés par le virus, ce qui est parfaitement normal. On a dû attendre plus longtemps que prévu et, du coup, tout a été décalé", explique Abdou Diallo.

Diallo ne cache pas son plaisir de retrouver les terrains !

"C'était un plaisir... après autant de temps bloqué à la maison, et dans un lit, c'est génial de pouvoir bouger et de pouvoir faire des efforts sans ressentir la douleur", s'est réjoui le défenseur à propos de son retour à l'entraînement, visiblement ravi de revenir à 100 % avec le groupe avant la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais. Cette finale, Abdou Diallo veut absolument la gagner. "Quand on est au Paris Saint-Germain, on doit jouer pour gagner. On doit vouloir remporter le maximum de trophées possible, on ne cache pas nos ambitions et je pense que cela se traduit sur le terrain", a déclaré le numéro 22 du PSG.