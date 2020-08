Montpellier HSC Mercato : Jonas Omlin officialisé mercredi ?

Après avoir multiplié les efforts pour signer un gardien cet été, le Montpellier HSC devrait finalement recruter Jonas Omlin en provenance du FC Bâle (D1 suisse). L’officialisation du dernier rempart de 26 ans pourrait même se faire demain mercredi.

Jonas Omlin, choix final du Montpellier HSC

Priorité du mercato estival du Montpellier HSC, le poste de gardien devrait finalement être confié à Jonas Omlin. Ce dernier, présent sur une liste de plusieurs cibles (Benoît Costil, Stéphane Ruffier…), aurait finalement été choisi par les recruteurs montpelliérains pour combler le départ de Geronimo Rulli, retourné à la Real Sociedad malgré son prêt réussi la saison dernière. Attendue depuis lundi soir, la conclusion du dossier ne devrait se faire que demain mercredi.

Officialisation imminente du gardien

Selon les informations de Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Hérault, Jonas Omlin sera officialisé au plus tard mercredi. Les recruteurs pailladins attendraient les résultats de la visite médicale pour annoncer l'arrivée du dernier rempart. Sur son Twitter, le confrère a annoncé que le club héraultais « attend des résultats de tests et examens pour Jonas Omlin » et que les « choses sont faites avec beaucoup de sérieux ». Bertrand Queneutte a même indiqué que le dossier « devrait être bouclé et officialisé ce mercredi au plus tard, si tout est ok ».