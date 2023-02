Montpellier HSC : Lecomte, un retour gagnant pour le MHSC

Publié par Jules le 24 février 2023 à 18:20

Arrivé cet hiver au Montpellier HSC pour pallier le départ de Jonas Omlin, Benjamin Lecomte a déjà marqué des points depuis son retour dans l'Hérault.

Cet hiver, alors que Jonas Omlin venait tout juste de s'engager avec le Borussia Mönchengladbach durant le mercato hivernal contre environ 9 millions d'euros, le Montpellier HSC a validé le retour de Benjamin Lecomte. Alors que le gardien de but avait quitté le club en 2019 pour rejoindre l'AS Monaco, il est revenu au MHSC pour récupérer sa place de portier titulaire, et tenter de redresser le club, qui était dans une situation délicate avant son retour.

Alors que Michel Der Zakarian est également revenu au club avec de nouveaux objectifs, un parfum de nostalgie flotte sur le Montpellier HSC depuis quelques semaines. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces quelques retours sont plutôt convaincants, et cela se traduit dans les performances sportives. En effet, le MHSC vient d'enchaîner deux victoires de rang en Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois d'août. Et Benjamin Lecomte n'est pas étranger à ce retour en forme des Montpelliérains.

Montpellier HSC : Lecomte fait mieux que Omlin dans les cages du MHSC

Après un passage délicat à l'AS Monaco, puis à l'Atletico Madrid, Benjamin Lecomte avait tenté de se relancer avec l'Espanyol Barcelone. Et même si le gardien français avait retrouvé un peu de temps de jeu, on ne peut pas dire que son expérience en Espagne était un grand succès. Il a donc décidé de revenir au Montpellier HSC cet hiver, où il a enfin retrouvé une place de titulaire indiscutable. Mieux que ça, l'ancien lorientais commence déjà à faire oublier Jonas Omlin.

Les statistiques ne trompent pas. Depuis son retour au Montpellier HSC, Benjamin Lecomte a déjà réussi 3 clean sheets sur 5 matchs. Le même total que son prédécesseur, qui avait lui aussi gardé sa cage inviolée à 3 reprises, mais en 14 matches avec le MHSC.