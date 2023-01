Montpellier HSC Mercato : Accord trouvé avec un gardien au MHSC ?

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 16:00

Alors que Jonas Omlin est proche d'un départ, le Montpellier HSC aurait d'ores et déjà un accord avec un autre gardien pour le remplacer.

Titulaire indiscutable dans les buts du Montpellier HSC, Jonas Omlin n'a jamais été aussi proche de quitter le MHSC cet hiver. En effet, pour pallier le potentiel départ de Yann Sommer au Bayern Munich, les dirigeants du Borussia Mönchengladbach auraient coché le nom du gardien montpelliérain, et seraient même prêts à formuler une première offre dans les prochaines heures pour finaliser l'opération.

Une nouvelle qui ne fait absolument pas les affaires du Montpellier HSC, qui se retrouve actuellement dans une crise de grande ampleur, et qui est sur le point de perdre l'un de ses meilleurs éléments. Pour résoudre rapidement ce problème, Laurent Nicollin et son équipe se seraient déjà renseignés pour trouver le successeur de Jonas Omlin durant ce mercato hivernal. Et d'après les toutes dernières informations, un accord aurait déjà été passé avec un ancien gardien bien connu du championnat de France, et du Montpellier HSC.

Montpellier HSC Mercato : Benjamin Lecomte de retour au MHSC ?

Si l'on en croit les révélations faites par le site Allez Paillade, un accord entre le Montpellier HSC et Benjamin Lecomte existerait déjà en cas de départ de Jonas Omlin au Borussia Mönchengladbach dans les prochains jours. Actuellement prêté par l'AS Monaco à l'Espanyol Barcelone, Benjamin Lecomte connaît particulièrement bien le MHSC puisqu'il a porté le maillot montpelliérain durant deux saisons, de 2017 à 2019.

Avec 79 matches disputés avec le Montpellier HSC, Benjamin Lecomte faisait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec notamment 14 clean sheets sur la saison 2017-2018. Malgré un passage plus délicat à l'AS Monaco, le portier de 31 ans pourrait à nouveau apporter son expérience au MHSC, qui est dans une situation critique depuis plusieurs semaines.