Montpellier HSC Mercato : Après Cabella, une légende proche du MHSC

Publié par Thomas G. le 13 avril 2022 à 15:13

Montpellier HSC Mercato : Après le retour de Rémy Cabella, une autre légende du MHSC a ouvert la porte à un retour lors d'une interview.

Montpellier HSC Mercato : Younès Belhanda s'offre au MHSC

Dans une interview qu’il a accordée au site officiel du club, l’international marocain est revenu sur son passage à Montpellier. Dix ans après avoir remporté le titre de champion de France, Younès Belhanda a évoqué son transfert raté l’été dernier. « Disons qu’au niveau du budget, notamment avec les incertitudes liées aux droits télé, le Président n’a pas voulu prendre de risque pour son club et c’est quelque chose que je respecte. » A la fin de son contrat avec Galatasaray, l’imbroglio autour des droits TV avait bloqué son retour au MHSC. Le milieu de 32 ans évolue désormais dnas le club turc de l'Adana Demirspor avec Mario Balotelli et Benjamin Stambouli.

L’international marocain a ensuite évoqué le lien indéfectible qui le lie à Montpellier. « J’ai joué dans de grands clubs, mais le lien avec le MHSC n’a jamais été rompu. Montpellier, c’est mon club et ça restera mon club. » Au même titre que Rémy Cabella, il pourrait faire son retour dans son club formateur dix ans après.

Younès Belhanda ne perd pas espoir de rejouer à Montpellier

En plus des droits TV, un nouveau partnenariat avec le CVC a été signé par la LFP. Un partenariat qui assure 33 millions d’euros au MHSC. Une somme d’argent qui pourrait permettre à Laurent Nicollin de rapatrier Younès Belhanda, sous contrat avec Adana Demirspor jusqu'en juin 2024. La transaction pourrait se conclure aux alentours de 5 millions d'euros.

L’idée d’un retour est toujours d’actualité pour le joueur, puisqu'il a déclaré : « Revenir jouer à Montpellier serait un rêve pour moi (…) Ça ne s’est pas fait, ça se fera peut-être plus tard, et j’espère que ça se fera d’ailleurs, mais il n’y a absolument aucune rancœur. » On pourrait alors imaginer un trio composé de Rémy Cabella, Younès Belhanda et Téji Savanier au MHSC. Un milieu qui pourrait mener les Montpeliérains vers la Coupe d’Europe la saison prochaine.