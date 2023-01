Montpellier HSC Mercato : Une offre arrive pour un taullier du MHSC

Publié par Jules le 16 janvier 2023 à 13:30

Après un début de saison mitigé, le Montpellier HSC va devoir se renforcer durant le mercato hivernal pour tenter de se relancer en championnat.

Battu par le Pau FC en Coupe de France (2-1) et actuel 15e de Ligue 1 suite à sa défaite contre le FC Nantes (0-3), la troisième consécutive en championnat, le Montpellier HSC doit vite se relancer pour s'éviter une deuxième partie de saison cauchemardesque. Pour ce faire, le MHSC va essayer d'acter l'arrivée de quelques recrues durant le mois de janvier, tout en tentant de ne pas se faire piller son effectif lors des prochaines semaines de mercato.

Les départs possibles sont encore nombreux du côté du Montpellier HSC. Alors qu'Arnaud Souquet s'est envolé pour les États-Unis et la MLS, d'autres éléments pourraient quitter l'Hérault dans les prochains jours. C'est notamment le cas de Nicolas Cozza, de Maxime Estève ou encore d'Elye Wahi, qui intéresse fortement l'OGC Nice, qui risque de se séparer d'Andy Delort durant le mois de janvier. En plus de cela, un club allemand va tenter une approche pour Jonas Omlin, gardien titulaire du club montpelliérain et cadre du vestiaire.

Montpellier HSC Mercato : Le Borussia M'Gladbach pense à Omlin

Le mercato des clubs allemands pourrait bousculer les affaires du Montpellier HSC dans les jours à venir. Effectivement, le Bayern Munich, qui est à la recherche d'un gardien, pourrait s'offrir le portier suisse Yann Sommer. En réponse, le Borussia Mönchengladbach, qui risque de perdre son gardien de but, devrait se positionner pour recruter un nouveau joueur à ce poste. D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club allemand aurait coché le nom de Jonas Omlin, dont le profil colle très bien aux exigences du club.

Même si le Montpellier HSC n'est absolument pas vendeur, le Borussia Mönchengladbach serait en train de préparer une offre pour le gardien suisse du MHSC. Les Fohlen devraient tenter une approche avec les dirigeants montpelliérains dans les prochains jours pour tenter de récupérer Jonas Omlin, dont le contrat court jusqu'en 2024 dans l'Hérault.