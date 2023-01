Montpellier HSC Mercato : Jonas Omlin devrait rester au MHSC

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 14:20

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Jonas Omlin pourrait finalement disputé la deuxième partie de saison avec le Montpellier HSC.

La saison du Montpellier HSC prend une tournure dramatique depuis plusieurs jours. Balayé 6-1 à Nice la semaine dernière, le MHSC a retrouvé son public dimanche dans une ambiance hostile à la Mosson. Opposés au FC Nantes, les Montpelliérains avaient pris le match par le bon bout, mais les supporters du Montpellier HSC ont interrompu la partie pendant une quinzaine de minutes après avoir lancé des fumigènes sur la pelouse. Derrière, les joueurs de Romain Pitau n'ont pas réussi à retrouver le rythme du début de match, et se sont même retrouvés à 10 suite à une grossière faute de Wahbi Khazri.

En fin de première période, les Montpelliérains concèdent l'ouverture du score, et craquent complètement dans le second acte avec l'expulsion d'Elye Wahi. Le MHSC finit par s'incliner 3-0, et occupe désormais la 15e place du championnat. À l'issue de la rencontre, Jonas Omlin, apprécié par les supporters, est allé discuter calmement avec certains d'entre eux pour apaiser la situation. Et après avoir été annoncé sur le départ cet hiver, le gardien suisse pourrait finalement rester au Montpellier HSC jusqu'à la fin de la saison.

Montpellier HSC Mercato : Jonas Omlin bien parti pour rester au MHSC

Annoncé au Borussia Mönchengladbach pour remplacer Yann Sommer qui était en partance pour rejoindre le Bayern Munich, Jonas Omlin ne devrait pas quitter le MHSC contre toute attente. En effet, d'après les informations révélées par Sky Sports, les dirigeants bavarois auraient vu leur seconde offre être à nouveau refusée par le Borussia Mönchengladabach qui ne serait absolument pas enclin à laisser filer leur gardien vedette au Bayern cet hiver. De ce fait, Jonas Omlin, qui était ciblé comme un remplaçant idéal à Yann Sommer, est sur le point de rester au Montpellier HSC cet hiver, pour le plus grand bonheurs des supporters montpelliérains.