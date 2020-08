ASSE : Stage à Dinard, Claude Puel écarte plusieurs cadres

Plusieurs cadres de l’ ASSE ne figurent pas sur la liste des 24 joueurs convoqués pour le stage à Dinard, en Bretagne. Claude Puel a décidé de se passer d’eux, comme annoncé.

ASSE : M'Vila, Boudebouz, Khazri, Ruffier, Trauco, Diony... absents

Le coach de l’ASSE vient d'écarter plusieurs joueurs sur qui il ne compte pas dans sa nouvelle équipe. Yann M'Vila, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Harold Moukoudi et Loïs Diony n'ont pas été convoqués pour le stage prévu à Dinard dans l’Ille-et-Vilaine, du mercredi 12 au samedi 15 août. En revanche, Claude Puel a fait confiance aux jeunes joueurs, dont les quatre recrues estivales : Jean-Philippe Krasso (23 ans), Setigui Karamoko (20 ans), Yvan Neyou (23 ans) et Adil Aouchiche (18 ans). Il faut indiquer que l’AS Saint-Étienne affrontera lors de ce stage le Stade Rennais (ce mercredi au Roazhon Park) et Angers SCO, samedi, au stade Raymond Kopa.

Le groupe de 24 joueurs convoqués par l’ASSE

GARDIENS : Jessy Moulin, Stefan Bajic, Étienne Green. DÉFENSEURS : Wesley Fofana, Timothée Kolodziejczak, Mathieu Debuchy, Yvann Maçon, Setigui Karamoko, Saidou Sow, Marvin Tshibuabua. MILIEUX de TERRAIN : Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Assane Diousse, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna, Aïmen Moueffek. ATTAQUANTS : Jean-Philippe Krasso, Arnaud Nordin, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet, Charles Abi, Maxence Rivera.