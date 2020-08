FC Barcelone Mercato : Lionel Messi ne quittera pas le Barça

Selon plusieurs sources, Lionel Messi aurait menacé de quitter le FC Barcelone suite à la raclée infligée par le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8). L’ancienne gloire barcelonaise Rivaldo estime que cette défaite pourrait avoir des conséquences sur le mercato des joueurs, mais pas au point de provoquer le départ du capitaine catalan.

FC Barcelone : une défaite pas sans conséquence

Humilié par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone devrait connaître un mercato estival mouvementé qui bouleversera toute l’institution. L’entraîneur Quique Setién a déjà été limogé et remplacé par Ronald Koeman. Du côté de la direction, le directeur technique Éric Abidal a démissionné. Selon des rumeurs de plus en plus persistantes, la vague de départs ne devrait pas s’arrêter à ces deux figures du club espagnol. L’effectif catalan pourrait se vider d’une partie considérable de ses joueurs, y compris de Lionel Messi, contrarié par les mauvais résultats des Blaugranas cette saison. Il n’aurait plus confiance dans le projet sportif du FC Barcelone, son club de toujours. L’Argentin de 33 ans a arrêté les négociations pour une prolongation de son contrat, lequel contrat prend fin en juin prochain. Rivaldo n’écarte pas un départ du génie argentin. Dans les colonnes de Sport, cette légende du Barça trouve « normal qu'après un match comme celui-ci contre le Bayern, beaucoup de choses passent à l'esprit des joueurs et peut-être même que Messi a pensé qu'il était temps de partir ».

Lionel Messi fidèle au Barça

Mais Rivaldo est convaincu que Lionel Messi « ne prendra pas une décision aussi exaltée… ». Selon le champion du monde 2002, le sextuple Ballon d’Or « était certainement triste et blessé par ce résultat et toute cette campagne 2019-2020, mais il est très reconnaissant à Barcelone, il a sa vie organisée dans la ville et le jour où il finira de jouer au football, il vivra à Barcelone ». Enfin, Rivaldo pense que « Messi ne quittera pas Barcelone sans que le club ne reçoive de l'argent en retour… compte tenu de sa personnalité et de tout ce qu'il a montré au fil des ans ».