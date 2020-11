FC Barcelone : Griezmann taclé par Koeman, Ter Stegen adulé

Publié le 05 novembre 2020 à 11:30

Le FC Barcelone a battu le Dynamo Kiev (2-1), mercredi soir lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. En conférence presse d’après-match, Ronald Koeman s’est attardé sur les prestations de Marc-André Ter Stegen et d’Antoine Griezmann, deux performances opposées.

FC Barcelone : Koeman tire son chapeau à Ter Stergen

Après deux mois et demi d’absence pour raison de blessure, Marc-André Ter Stegen a fait son grand retour dans les cages du FC Barcelone contre le Dynamo Kiev (2-1), mercredi soir en Ligue des champions. Lionel Messi a ouvert le score du match sur un penalty (5’) et Gerard Piqué a doublé la mise d’une jolie tête (65’), avant que les Ukrainiens ne réduisent le score par leur capitaine Tsygankov (75’). Mais c’est bien à Marc-André Ter Stegen que les Barcelonais doivent leur victoire. C’est ce que la presse ibérique annonce ce jeudi matin, en énumérant le nombre de fois où, en un contre un, le portier allemand a enrayé les offensives des visiteurs. Des journalistes espagnols qui confirment ainsi ce que Ronald Koeman avait dit de son gardien en conférence de presse d’après-match. « À l’arrivée, on gagne ce match, mais il faut aussi reconnaître que l’adversaire nous a créé plus de danger que ce qu’il aurait dû. Notre gardien a été phénoménal, ils ont eu des occasions de un contre un face à lui, mais il a encore une fois prouvé que c’est un grand », avait en effet déclaré l’entraîneur du FC Barcelone.

Le coach catalan tacle Antoine Griezmann

Alors qu’il s’est félicité de la prestation du dernier rempart allemand, Ronald Koeman a porté un jugement beaucoup moins flatteur sur la performance d’Antoine Griezmann. « Il a eu une occasion claire juste après le 1-0 », a regretté l’ancien sélectionneur hollandais pour évoquer l’incroyable loupé de l’international français à la 7e minute de jeu. En effet, deux minutes après le penalty transformé par Lionel Messi, Antoine Griezmann s’est retrouvé seul à cinq mètres des cages du Dynamo Kiev sur un ballon repoussé par le gardien ukrainien lui-même. Mais l’attaquant du FC Barcelone a manqué le cadre…













Par JOËL