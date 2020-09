ASSE : Puel lâche un indice sur la fin du Mercato stéphanois

Leader de la Ligue 1, l’ ASSE fait un début de saison incroyable avec une équipe de jeunes joueurs. Claude Puel s’est prononcé sur le mercato stéphanois à 16 jours de la fermeture du marché.

ASSE « À l’instant T, on n’a pas la possibilité de recruter »

L’ASSE affronte le FC Nantes à la Beaujoire dimanche à 17h, pour la 4e journée de Ligue 1. Les Stéphanois sont désormais l’équipe à abattre pour les ambitieux, car ils sont seuls en tête du championnat avec 9 points en 3 matchs. Ce sans faute sans aucun but encaissé est une performance remarquable. Autant dire que l’équipe de Claude Puel roule au super dans ce début d’exercice 2020-2021. Vu les départs de Loïs Diony (Angers SCO), Yann M’Vila (Olympiakos) et Assane Diousse (Ankaragucu), l’on s'attendait à de nouvelles arrivées de joueurs à l’AS Saint-Étienne avant le 5 octobre, date de fermeture du mercato estival. Le coach et manager général des Verts a répondu à la question. « À l’instant T, on n’a pas la possibilité de recruter », a-t-il clarifié en conférence de presse ce samedi, tout en précisant : « ce n’est pas quelque chose de nouveau, je me suis déjà exprimé là dessus ».

Des renforts à Sainté en toute fin du mercato ?

Outre les trois joueurs cités et Franck Honorat transféré au Stade brestois, l’ ASSE pourrait perdre Wesley Fofana. Le défenseur central est courtisé par Leicester City. Wahbi Khazri est également annoncé proche de Trabzonspor, en Turquie. Poussés dehors, Miguel Trauco, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz et Sergi Palencia sont également sur le départ cet été. Claude Puel a certes recruté Jean-Philippe Krasso, Yvan Neyou, Sétigui Karamoko et Adil Aouchiche, mais si la dernière vague des indésirables trouve un point de chute, un trou d'air pourrait être ressenti dans le groupe pour cette saison.