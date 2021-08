ASSE Mercato : Officiel, Claude Puel se sépare d'un indésirable

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 22:31

Alexandros Katranis a quitté l’ ASSE officiellement, mercredi. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club ligérien a confirmé le départ volontaire du défenseur de 23 ans.

L' ASSE libère Katranis de sa dernière saison de contrat

Alexandros Katranis quitte l’ ASSE après trois saisons de suite en prêt et à 10 mois de la fin de son contrat. Il a décidé de partir librement du Forez où il n’a pas réussi à s’imposer depuis son arrivée août 2017. « À la demande de son défenseur grec, l'AS Saint-Étienne a décidé de libérer Alexandros Katranis de sa dernière année de contrat. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Bonne continuation, Alexandros », a fait savoir la direction stéphanoise, ce mercredi 18 août 2021. Alexandros Katranis part ainsi de l’ ASSE sans avoir joué le moindre match sous le maillot des Verts.

Le Grec quitte Sainté sans le moindre match joué en pro

En effet, l'arrière latéral gauche a fait l’objet de trois prêts consécutifs, respectivement au Royal Excel Mouscron en Belgique (2018-2019), à l’Atromitos (Grèce), son club formateur (2019-2020) et à Hatayspor en Turquie (2020-2021). L’international Espoir grec (18 sélections et 1 but) va donc tenter de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile. Il pourrait par exemple rebondir en Ligue 1, Ligue 2 ou dans son pays natal, surtout qu’il est désormais libre de signer avec le club de son choix, sans indemnité de transfert.

À noter qu'un autre joueur en manque de temps de jeu à l' ASSE a été prêté pendant ce mercato estival. Il s'agit de Sergi Palencia (défenseur latéral droit) prêté au CD Leganés en Liga 2, pour la saison 2021-2022. En revanche, Sainté a enregistré le retour de prêt de quatre joueurs : Jean-Philippe Krasso (avant-centre), Mickaël Nadé (défenseur central), Assane Diousse (milieu de terrain) et Lamine Ghezali (ailier droit).