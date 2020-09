PSG Mercato : Marcin Bulka ouvre la porte de sortie de Paris

Marcin Bulka est barré au PSG par Keylor Navas et Sergio Rico. De fait, il souhaite partir de la capitale avant la fermeture du mercato estival afin de se donner les moyens de jouer régulièrement.

PSG : Marcin Bulka veut quitter le Paris Saint-Germain

Marcin Bulka ne veut pas faire de vieux os au PSG où il est confronté à la forte concurrence du décisif Keylor Navas et de l’imposant Sergio Rico (1,96 m pour 90 kg). D’après les informations de L’Équipe, le portier de 21 ans « souhaite quitter le club de la capitale d'ici le 5 octobre [date de clôture du marché des transferts de l’été, ndlr] pour bénéficier de plus de temps de jeu ». Le quotidien sportif assure qu’il a informé la direction du Paris Saint-Germain de son désir de partir du club. Très courtisé, Marcin Bulka veut répondre favorablement à l’une des offres en sa possession d’après les indiscrétions de la source. Son agent avait confirmé un intérêt de Genoa en août 2020. « Marcin suscite de l’intérêt sur le marché. Le Genoa ? C’est possible, mais ce n’est pas la seule option », avait déclaré Stefano Castagana dans un média polonais.

Marcin Bulka, 3e gardien dans la hiérarchie

Marcin Bulka est arrivé au PSG en 2019 en provenance de Chelsea. En une seule saison, il a appris à ses dépens qu’il ne peut pas s’imposer chez les Bleu et Rouge où son poste est bien fourni. Alphonse Areola est certes reparti en prêt, cette fois à Fulham FC, mais Sergio Rico a été transféré définitivement du FC Séville. Portier N°2, ce dernier avait contribué à la réussite de l’exercice 2019-2020 des Parisiens couronnée par le titre de champion, deux coupes (de France et de la Ligue) et une finale historique de Ligue des champions. Marcin Bulka est donc resté relégué à la 3e place dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG.