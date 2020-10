Olympiakos - OM (1-0) : André Villas-Boas assume son échec

André Villas-Boas s’est exprimé après la défaite de l’OM contre l’Olympiakos en Ligue des champions (1-0). L’entraîneur de Marseille prend ses responsabilités suite au mauvais départ de son équipe en C1.

André Villas-Boas principal responsable de la défaite de l’OM ?

L’Olympique de Marseille espérait un meilleur départ pour son retour en Ligue des champions. Mais l’OM s’est incliné sur le plus petit des scores mercredi contre l’Olympiakos lors de la 1re journée. Après la rencontre, André Villas-Boas n’a pas voulu accabler ses joueurs. Le coach de l’OM endosse la responsabilité du revers contre les Grecs. « Si mes joueurs ne sont pas capables d’être au top niveau, c’est moi le responsable, c’est à moi de les ramener au niveau Ligue des champions, de les porter encore plus haut », a déclaré l’entraîneur marseillais à L’Équipe.

Des changements annoncés contre City

Pour André Villas-Boas, le match s’est joué sur des détails. L’entraîneur marseillais estime que ses joueurs ont manqué de chance contre l’Olympiakos. « Il y un peu de malchance à la fin […] Après, ce sont des détails. On fait un bon match […] La première équipe qui marquait pouvait l’emporter. Malheureusement, cela a été l’Olympiakos », a souligné le Portugais. Celui-ci est désormais tourné vers le prochain choc contre Manchester City, vainqueur du FC Porto (3-1). « On va mettre quelque chose en place de différent contre City, à cause de la force de cette équipe et de leurs caractéristiques collectives », a annoncé le coach de l’OM.