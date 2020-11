OM : Payet et Villas-Boas galvanisent les troupes avant Porto

Publié le 02 novembre 2020 à 21:30

L'OM se déplace mardi (21 h) sur la pelouse du FC Porto pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour Dimtri Payet et André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille est obligé de faire un résultat face aux Dragons.

OM : Dimitri Payet déterminé à « prendre des points » contre le FC Porto

Dimitri Payet a été déçu de ne pas avoir été aligné dans le onze de départ lors du choc entre l'OM et Manchester City (0-3). « Je suis quelqu'un qui aime jouer ce genre de match », a indiqué le Réunionnais ce lundi en conférence de presse avant de déplorer : « J'étais déçu de ne pas jouer ». Mais l’ancien Hammer reste professionnel et respecte les choix de l’entraîneur. « Une stratégie a été mise en place par le coach. Il faut respecter ses choix », a-t-il expliqué. Contre le FC Porto, l’ex-Stéphanois va très probablement réintégrer le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Il assure que « quelque chose pour demain » a été mis en place pour vaincre l’écurie portugaise et prévient que les Marseillais, battus lors des deux premières journées, sont obligés de « prendre des points ici, si ce n'est plus » car c’est leur « dernière chance de pouvoir penser à une qualification » pour le tour suivant.

André Villas-Boas met la pression sur ses joueurs

Même sentiment chez André Villas-Boas, également conscient qu’une victoire contre le FC Porto est l’une des « deux dernières chances pour rêver d'une qualification » pour l'OM. « On est obligé de faire quelque chose demain pour rêver d'une potentielle qualification pour les huitièmes à cause de nos deux mauvaises performances », a insisté l’ancien entraîneur de Chelsea. Pour le stratège de 43 ans, l’Olympique de Marseille est tenu de battre le club de Liga NOS pour son propre honneur et pour le plaisir de ses supporters. Et les Marseillais sont surtout obligés de montrer un état d’esprit totalement différent de celui affiché face à Manchester City. Et le coach de l'OM de promettre : « On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu. »













Par JOËL