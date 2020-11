OM : Les hommes clés de Villas-Boas pour battre le FC Porto

Publié le 03 novembre 2020 à 10:30

Dans le dur en Ligue des champions, l'OM devra faire un résultat à Porto, ce mardi (21h) lors de la 3e journée de la phase de poules. Pour y parvenir, André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, aurait déjà choisi les joueurs clés pour des postes importants.

L'OM obligé de faire un résultat contre le FC Porto

Plusieurs joueurs n’avaient pas commencé le match entre l'OM et Manchester City (0-3, 2e journée de Ligue des champions). Pour faire déjouer la puissante attaque des Citizens, André Villas-Boas avait privilégié un 5-3-2. Un système très défensif qui avait obligé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille à sacrifier des joueurs offensifs. Mais le système n’a pas empêché les Skyblues de marquer trois buts, infligeant ainsi aux Olympiens leur deuxième défaite en deux journées de Ligue des champions, après le premier revers sur la pelouse de l’Olympiakos. Une situation qui place les Marseillais dans l’obligation de faire un résultat à Porto ce mardi soir, afin de conserver leurs chances de qualification au prochain tour, comme l’ont expliqué Dimitri Payet et André Villas-Boas lundi en conférence de presse.

Plusieurs éléments offensifs de retour dans le onze de départ ?

Pour ce faire, André Villas-Boas aurait décidé de passer à un système plus offensif face au FC Porto. Ainsi, des joueurs à vocation offensive seraient réintégrés dans le onze de départ de l'OM. Selon L’Équipe, Dario Benedetto devrait retrouver sa place de titulaire à le pointe de l’attaque phocéenne et Dimitri Payet serait repositionné sur l’aile gauche. Pour l’entrejeu, Boubacar Kamara serait toujours titularisé et Morgan Sanson ferait son retour dans le onze de départ, après deux matchs d’absence. L’ancien Montpelliérain pourrait même évoluer plus haut que d’habitude dans un 4-2-3-1. Enfin, pour le troisième élément devant accompagner ces deux joueurs, le technicien portugais de l'OM semble hésiter entre Valentin Rongier et Michaël Cuisance, tous deux titularisés mais décevants face à Manchester City.













Par JOËL