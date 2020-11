Stade de Reims - RC Strasbourg : Les choix de Laurey contestés

Publié le 03 novembre 2020 à 12:15

Défait par le Stade de Reims (2-1) lors de la 9e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg est relégable. Thierry Laurey est pointé du doigt pour le match perdu au stade Auguste-Delaune.

Le Stade de Reims a infligé une défaite au RC Strasbourg, dimanche, en Ligue 1. Menée (2-0) après 26 minutes de jeu, l’équipe de Thierry Laurey a réussi à réduire le score (2-1, 30'). Une réaction insuffisante, puisque les Alsaciens ont enregistré une septième défaite en championnat cette saison. Revenu sur le match perdu contre les Rémois, Pierre Ménès critique le choix tactique de l’entraineur du RC Strasbourg. Dans son analyse, le consultant de Canal+ note que « Thierry Laurey a commencé le match avec huit joueurs à vocation défensive, comme d’habitude ». « J’en ai marre de ces choix perpétuellement défensifs », a martelé le journaliste, par ailleurs très proche du président du club strasbourgeois.

Grâce à sa victoire, le Stade de Reims a enfoncé le RC Strasbourg à la 19e place de relégable. Et Pierre Ménès, pour qui l’entraineur du RCSA doit changer son fusil d’épaule, se montre inquiet. « Je pense qu’il faut d’urgence changer quelque chose… », a recommandé le chroniqueur ami du président Marc Keller.

Résultats inquiétants du RC Strasbourg

Le RC Strasbourg Alsace est mal en point en ce début de saison. Le club nordiste a enregistré sept défaites pour deux victoires et compte six petits points sur 27 possibles. Avec 18 buts encaissés en 9 matchs disputés, l'équipe de Thierry Laurey est classée parmi les plus mauvaises défenses de Ligue 1. Sur le plan offensif, les Strasbourgeois sont également en grande difficulté. Ils n'ont marqué que 10 buts pour l'instant. Quant au Stade de Reims, il a quitté la zone rouge et pointe désormais à la 15e place du championnat avec 8 points.













Par ALEXIS