OL Mercato : Une satisfaction de plus pour les Lyonnais

Publié le 03 novembre 2020 à 17:30

Recrue de dernière minute de l'OL, Djamel Benlamri satisfait les attentes du club rhodanien. Après sa première apparition en Ligue 1 face au LOSC, le défenseur a été encensé sur le site internet de l’Olympique Lyonnais.

OL : Djamel Benlamri impressionnant contre le LOSC

Djamel Benlamri a pris part à son premier match avec l’OL, dimanche, contre le LOSC (1-1). Sur le banc de touche au coup d’envoi, il avait remplacé Marcelo Guedes expulsé à la 50e minute. Pendant une quarantaine de minutes disputées, l’arrière central algérien a été solide dans la défense lyonnaise. Cette dernière a finalement tenu le coup face aux nombreux assauts offensifs des Lillois, malgré la réduction des Gones à 10 contre 11. La prestation de Djamel Benlamri a été bien appréciée par le staff technique rhodanien. « Présent dans les duels aériens, très souvent propre dans ses interventions, souvent sur la trajectoire des tirs lillois, haranguant ses partenaires pour tenir le score, il a été celui qui montrait la voie », a souligné l'OL. « S’il n’a joué que 40 minutes, l’Algérien a déjà montré ce qu’il pouvait apporter à son club : un état d’esprit de guerrier », selon l’Olympique Lyonnais. En effet, le défenseur de 30 ans « a déjà conquis les supporters, mais aussi ses partenaires » si l’on en croit les commentaires de Lyon. Après avoir contribué à préserver le match nul contre Lille OSC, le transfuge d’Al Shabab Riyad (Arabie Saoudite) postule à une place de titulaire lors du derby contre l’ASSE, dimanche soir.

Benlamri reçu 5 sur 5 contre Lille OSC

Djamel Benlamri a joué 44 minutes, temps additionnel compris. Il a touché 19 ballons et a réussi 100% de passes, soit 6 sur 6. Il a également gagné tous ses duels contre les Dogues, soit 5 sur 5. La recrue estivale de l’OL a par ailleurs effectué cinq dégagements, a intercepté deux ballons et a subi trois fautes pour deux tirs adverses contrés. Le néo-Lyonnais a en tout cas rendu une copie sans tache : soit un tacle réussi et aucune faute concédée.













Par ALEXIS