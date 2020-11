ASSE : Malaise, Ryad Boudebouz plutôt écarté que blessé ?

Publié le 03 novembre 2020 à 14:00

Dans une très mauvaise dynamique sportive, avec cinq défaites consécutives et une 13e place en Ligue 1, l'ASSE a besoin d'expérience dans son très jeune effectif pour se sortir d'une situation de plus en plus compliquée. Mais les joueurs expérimentés faisant partie de l'effectif de Claude Puel ne sont pas en très bons termes avec l'entraîneur des Verts, Ryad Boudebouz semble en être le dernier exemple en date.

L'ASSE fâchée avec ses anciens

De l'avis général des observateurs, l'ASSE de Claude Puel paye son manque de maturité. L'entraîneur des Verts s'appuie en effet sur un groupe très jeune et inexpérimenté, c'est son choix et son projet de jeu, mais après un départ tonitruant en Ligue 1 avec trois succès, les Stéphanois n'avancent plus et n'ont plus gagné depuis six matches, dont cinq défaites. Ils pointent à un triste 13e rang en Ligue 1 et vont jouer un match tendu sur la pelouse du Groupama Stadium contre l'OL, leur rival local, dimanche (21 h). Pour que l'ASSE relève la tête, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle doit s'appuyer sur des joueurs expérimentés. Mais ils sont peu nombreux dans l'effectif de Claude Puel : Wahbi Khazri (29 ans) fait un retour discret après dix mois sans une titularisation, Romain Hamouma (33 ans) est un capitaine un peu esseulé, touché par les absences de Mathieu Debuchy (35 ans) ou encore Stéphane Ruffier (34 ans), mis au placard et indésirable depuis des mois maintenant.

Une nouveau problème avec Ryad Boudebouz ?

Un autre joueur sur lequel ne comptait pas vraiment Claude Puel a bien failli quitter l'ASSE lors du mercato. Ryad Boudebouz (30 ans) était en contact avec le Qatar Sports Club, il en a même visité les installations à Doha, avant de rompre les négociations et de rentrer à Saint-Etienne. À la disposition de Claude Puel, l'international algérien ne figurait pas dans le groupe concocté par l'entraîneur des Verts pour affronter Montpellier HSC, dimanche, en Ligue 1 (0-1). L'absence de Ryad Boudebouz aurait été justifiée par une blessure, mais ce n'est pas du tout l'avis de l'insider Mohamed Toubache-Ter, qui lance un pavé dans la marre. "Ça serait cool de cesser de parler de pépin physique au sujet de Ryad Boudebouz ! Le milieu offensif n’a ni déchirure, ni problème à la cheville, ni problème au dos, ni problème à la cuisse ! Ça commence sérieusement à devenir lassant !", a-t-il lâché sur Twitter. De là à penser que Claude Puel, qui avait froidement accueilli le retour du joueur après l'échec de son transfert au Qatar SC, ne compte définitivement pas non plus sur ce joueur, il n'y a qu'un pas.













Par Matthieu