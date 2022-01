Bordeaux Mercato : Officiel, le FCGB se renforce en défense

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 17:57

En attendant Josuha Guilavogui, Bordeaux a enrôlé Marcelo. Le défenseur viré de l’OL s’est officiellement engagé avec les Girondins, ce vendredi.

Bordeaux s'offre Marcelo pour six mois

Comme pressenti, Marcelo a rebondi chez les Girondins de Bordeaux, ce vendredi. Cela, deux jours après la rupture de son contrat à l’OL et à trois jours de la fin du mercato hivernal. Il s’est engagé avec le club au scapulaire jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, mais son contrat pourrait s’étendre au-delà du 30 juin 2022 si l’équipe de Vladimir Petkovic se maintient en Ligue 1. « Le FC Girondins de Bordeaux est ravi de vous annoncer l’arrivée de Marcelo. Le défenseur expérimenté s’est engagé pour les 6 prochains mois avec le club au Scapulaire. Bienvenu Marcelo », a écrit le club du président Gérard Lopez sur son site internet.

Le Brésilien heureux de signer chez les Girondins

Le joueur de 34 ans s'est également confié après sa signature, dans une vidéo publiée sur le média des Bordelais. « Je suis très heureux d’être Girondins de Bordeaux. J’ai joué 167 matchs avec l’OL et plus de 500 matchs dans ma carrière. Ça me fait une bonne dose d’expérience que je vais mettre au service de toute l’équipe. Je promets de tout donner. On va travailler ensemble avec beaucoup de respect et de volonté de faire un bon travail. Et j’espère que les résultats vont arriver vite. Allez Bordeaux », a-t-il déclaré.

Admar Lopes se réjouit de l'arrivée du défensur

Directeur sportif du FCGB, Admar Lopes s’est félicité de l’arrivée du défenseur brésilien au Château du Haillan. « Marcelo est un joueur connu de tous, pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour son caractère et son leadership. Dans les conversations que nous avons eues, j'ai vu quelqu'un de très motivé et désireux de porter le maillot des Girondins de Bordeaux. Il connaît bien la Ligue 1 et apportera rigueur, expérience et leadership sur et en dehors du terrain. Nous sommes ravis que Marcelo nous ait rejoint », a-t-il confié.