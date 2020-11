Dijon FCO : Stéphane Jobard avoue une grosse inquiétude

Publié le 03 novembre 2020 à 19:15

Le Dijon FCO et le FC Lorient se sont neutralisés (0-0), dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Stéphane Jobard assure que ce match lui a permis de faire un constat perturbant au sujet de ses joueurs.

Dijon FCO : Stéphane Jobard perturbé par le manque de réaction de ses joueurs

Le Dijon FCO et le FC Lorient ont livré l’un des matchs les plus insipides de Ligue 1 ce dimanche. Dans une rencontre sans éclat offensif, les deux formations ont probablement ennuyé leurs supporters. Il n’y a eu aucune créativité, aucune initiative concrète. Les 22 acteurs ont donné l’impression de fuir tout véritable engagement physique jusqu’à la fin du match. D’où le score logique de 0-0. Interrogé après la rencontre, Stéphane Jobard a d’abord confié que le Dijon FCO « voulait absolument remporter » sa « première victoire » lors de cette rencontre, mais qu’ « il manquait beaucoup d’ingrédients pour faire la différence ». Devant l’apathie de ses joueurs, l’entraîneur bourguignon n’a eu que des mots de regret. Il a reconnu que le club dijonnais « a trop peu bousculé Lorient et… aurait même pu être châtié en deuxième mi-temps sur deux-trois situations de transition (et un penalty raté par les Merlus, ndlr ) ». Et Stéphane Jobard de conclure, amer : « Aujourd’hui, c’était bien fade […] j’ai vu un manque de réaction de mon équipe, ça, c’est perturbant. »

Début de saison cauchemardesque pour les Dijonnais

Lanterne rouge de Ligue 1 après neuf journées, le Dijon FCO n’a pas encore enregistré la moindre victoire cette saison. Au fil des journées, la formation dijonnaise s’enfonce dans une spirale infernale qui ne donne pas l’impression d’être proche de s’arrêter. Stéphane Jobard devra trouver rapidement les solutions pour enrayer cette spirale infernale alors que la situation peut encore être sauvée. Pour ce faire, le coach bourguignon, qui a perdu plusieurs joueurs clés lors du mercato estival (Julio Tavares, Stephy Mavididi, Nayef Aguerd…), va probablement demander des renforts pendant le mercato hivernal.













Par JOËL