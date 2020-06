Dijon FCO : Olivier Delcourt en rogne après Stephy Mavididi

Prêté la saison dernière avec option d’achat, Stephy Mavididi ne va pas poursuivre l’aventure avec le Dijon FCO. Olivier Delcourt, le président du club bourguignon, ne digère pas le départ du buteur anglais.

Olivier Delcourt l’a mauvaise contre Stephy Mavididi

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives, Stephy Mavididi a été le joueur le plus décisif du Dijon FCO la saison dernière. Seulement, le club bourguignon ne va pas conserver le buteur de 22 ans. L’attaquant anglais ne souhaitant pas continuer avec Les Rouges. Un départ que ne digère pas Olivier Delcourt. Le président du DFCO ne cache pas sa déception suite au choix et à l’attitude affichée par le joueur appartenant à la Juventus de Turin. « Il m'a dit qu'il voulait à tout prix retourner en Angleterre. Vrai ou faux, on verra bien. Dans l'attitude, il m'a fortement déçu. C'est un peu gonflé de sa part », a confié le patron de Dijon à L’Equipe.

Besoin urgent d’un attaquant au DFCO

Le départ de Stephy Mavididi est une grosse perte pour le Dijon FCO. Le club doit maintenant se trouver un nouvel avant-centre. Egalement prêté la saison dernière, Jhonder Cadiz ne sera pas conservé et va retourner au Benfica. L’attaquant vénézuélien de 24 ans avait peu de chance d’être conservé au vu de son bilan. Il ne compte que deux buts et autant de passes décisives en 17 matches sous le maillot dijonnais. Avec ces deux départs, le DFCO ne se retrouve qu’avec un seul attaquant de pointe en la personne de Mama Baldé. Renforcer l’attaque du club sera donc une priorité d’Olivier Delcourt cet été. Malgré la présence de Stephy Mavididi, le DFCO a terminé le championnat en étant l’une des pires attaques. Les hommes de Stéphane Jobard n’ont trouvé la faille qu’à 27 reprises en 28 matches.