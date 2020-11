OL Mercato : Anthony Lopes clarifie son avenir lyonnais

Publié le 03 novembre 2020 à 21:30

Anthony Lopes (30 ans) a une idée claire sur son avenir à l’OL. Il ne prévoit pas de tourner dos à son club formateur dans les mois à venir.

Anthony Lopes reste fidèle à l'Olympique Lyonnais

Anthony Lopes est à l’Olympique Lyonnais depuis 2000. Il a intégré le centre de formation du club rhodanien alors qu’il n’avait que 10 ans. Malgré 20 longues années passées entre Rhône et Saône, il n’envisage pas d’abandonner le navire lyonnais. Interrogé dans l’émission Top of the Foot sur RMC Sport, le gardien de but des Gones a été cash sur son futur à Lyon. « J’ai un contrat jusqu’en juin 2023. Je sais que l'on compte sur moi… », a-t-il rappelé sur la radio, mardi soir. « Tout le monde sait que je suis amoureux de ce club. Je ne pense pas que ce soit ma dernière saison à l’OL », a insisté le portier international portugais aux 9 sélections. L’Olympique Lyonnais a certes disputé la demi-finale de la Ligue des champions en 2020, mais l’équipe n’est pas qualifiée pour la coupe d’Europe cette saison. Une première depuis 22 ans.

Ramener l'OL en Coupe d'Europe, l’objectif de Lopes

Anthony Lopes veut en effet aider Lyon à retrouver l’Europe avant de songer à un éventuel départ. « Peut-être qu’un jour je serai amené à partir, mais tout de suite ce n’est pas du tout dans ma tête. Je ne laisserai pas le club dans cette situation », a-t-il expliqué, avant de rassurer : « On a les armes pour ramener l’OL en Europe ». Pour mémoire, Anthony Lopes évolue en Ligue 1 avec l'équipe de Jean-Michel Aulas depuis la saison 2012-2013. Il est donc dans sa 9e saison de suite dans l’élite française. Avec le club de la capitale des Gaules, il a disputé 348 matchs, dont 252 en Ligue 1.













Par ALEXIS