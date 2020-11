RC Strasbourg : Kuentz se méfie de l’OM humilié et revanchard

Publié le 04 novembre 2020 à 14:45

C’est bien l’OM que le RC Strasbourg recevra, vendredi soir, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Une équipe de l’Olympique de Marseille humiliée en Ligue des champions et revancharde selon Jean-Marc Kuentz.

Le RC Strasbourg s'attend à une réaction de l'OM

Jean-Marc Kuentz, coach adjoint du RC Strasbourg Alsace, n’a pas caché son inquiétude à quelques jours du match contre l’OM en championnat. Il estime que l’équipe phocéenne est frustrée par sa dernière défaite contre le FC Porto (3-0) en Ligue des champions. Du coup, elle aura à coeur de se remettre la tête à l’endroit en Ligue 1 immédiatement. « Quand on perd, c'est sûr que, le match d'après, il faut vite se remettre en question. Et là, avec l’Olympique de Marseille, c'est un gros match qui arrive », a annoncé le bras droit de l’entraineur Thierry Laurey, dans L’Équipe. Ce dernier n’a aucun doute que l’OM sera revanchard face au RC Strasbourg, vendredi (21h), au stade de la Meinau. « Après leur match perdu à Porto en C1, on sait qu'il y aura une réaction. Ils vont avoir la rage pour effacer leur défaite. On sait qu'ils vont être remontés… », a prévenu le technicien du RCSA.

Jean-Marc Kuentz promet « de gratter des points »

Toutefois, les Strasbourgeois ne s’avouent pas vaincus d’avance. Bien au contraire, Jean-Marc Kuentz promet que son équipe va « tout faire pour essayer de gratter des points, de mettre les ingrédients pour ne pas avoir des regrets » contre des Marseillais blessés dans leur amour-propre. Pour rappel, l’OM a perdu ses trois premiers matchs en Ligue des champions et est dernier du groupe G. En Ligue 1, l’équipe d’André Villas-Boas a aligné deux victoires et est classée 5e avec un match en moins contre le RC Lens. Le RC Strasbourg est lui 19e et relégable après sa défaite face au Stade de Reims (1-2).













Par ALEXIS