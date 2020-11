Stade Rennais : Encore des mauvaises nouvelles avant Chelsea

Publié le 04 novembre 2020 à 15:00

La Ligue des champions a offert au Stade Rennais des adversaires de gros calibre avec notamment le Séville FC et Chelsea. Ce mercredi soir (21 h), les joueurs de Julien Stéphan vont se frotter aux hommes de Frank Lampard à Londres. Un gros morceau pour les Rouge et Noir, qui affronte une équipe qui postule au carré final.

Le Stade Rennais contre le favori Chelsea

Julien Stéphan a fait appel à huit joueurs de moins de 20 ans dans son groupe pour affronter Chelsea en Ligue des champions. Avec Eduardo Camavinga et Brandon Soppy indisponibles, la jeune armada rennaise se dévoile avec fierté, mais la rencontre face aux Londoniens ne serait pas une mince affaire pour ce troisième match de C1 de l'histoire des Rouge et Noir, qui aimeraient accrocher un nouveau grand club à leur tableau de chasse avant la fin de leur campagne. Mais méfiance, Chelsea, ce n'est pas n'importe qui. "C’est une équipe qui est en train de se roder, qui a fait 250 millions d'euros d’investissements, a commenté Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, des propos rapportés par Ouest-France. Thiago Silva est aussi arrivé gratuitement, en plus de tout le socle d’internationaux à chaque poste."

Pour l'entraîneur du SRFC, Chelsea a tout d'un potentiel vainqueur de Ligue des champions, du moins, Stéphan est convaincu que l'équipe de Frank Lampard ira loin : "C’est une formation en train de monter en puissance, qui trouve ses repères collectifs et qui, au mois de mars, avril ou mai, sera un postulant très crédible, au moins aux demi-finales. En tout cas, Chelsea a le potentiel, est taillé pour aller très loin dans la compétition et faire un très bon championnat." Actuellement, les Blues sont 7es de Premier League après des débuts compliquées. Mais Chelsea va de mieux en mieux, notamment depuis l'arrivée d'Edouard Mendy dans les buts, en provenance du Stade Rennais, et se sont imposés largement sur la pelouse de Krasnodar (4-0).

Chelsea va mieux, mauvaise nouvelle pour le SRFC

Julien Stéphan sait que son Stade Rennais va avoir du mal contre une machine telle que Chelsea, ultra-favorite de ce match. "Je peux comprendre que pour un club du prestige de Chelsea, lorsqu’on affronte le Stade Rennais pour qui c’est la première campagne en Ligue des champions, la victoire soit une évidence", a déclaré le coach su SRFC, comme pour faire basculer la pression sur les épaules de son adversaires. Mais il sait au fond de lui que Chelsea n'en a pas besoin, grâce à ses nombreux atouts. "On a vu qu’ils pouvaient utiliser différents systèmes et, surtout, ils ont une multitude de joueurs et de profils. On a envisagé certaines choses, mais il faut que l’on se focalise sur nous. Ce sont tous des internationaux avec de l’expérience, de la qualité technique, énormément de vitesse." L'équipe de Frank Lampard est polyvalente, elle aime avoir la possession comme "elle est aussi redoutable dans les transitions, avec Havertz qui est capable de porter le ballon, mais aussi Ziyech et Werner. Il faudra réduire les espaces, ne pas perdre le ballon dans les zones dangereuses." Beaucoup de mauvaises nouvelles pour le Stade Rennais, qui aurait peut-être préféré affronter le Chelsea de la fin de l'été, plutôt que sa version automnale.













Par Matthieu