Stade Rennais : Stéphan sur le rythme, entre crainte et joie

Publié le 04 novembre 2020 à 12:00

Cette saison, le Stade Rennais FC, comme toutes les équipes engagées en Coupes d’Europe, joue tous les trois jours. Un rythme infernal qui n’inquiète toutefois pas Julien Stéphan, loin de là.

Julien Stéphan et le Stade Rennais sur un rythme endiablé

Entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, le Stade Rennais FC n’a pas le temps de souffler. Les Bretons jouent un match tous les trois jours. Ce rythme accéléré met en danger l’intégrité physique des joueurs et Julien Stéphan en est conscient. L’entraîneur breton tente donc de « réfléchir à la meilleure manière de protéger les joueurs ». Malgré ce gros risque de blessures physiques que la programmation fait courir aux joueurs, le coach des Rouge et Noir n’est pas du tout mécontent de jouer tous les trois jours, entre le championnat et la Ligue des champions. « Mais quelle joie de pouvoir jouer tous les trois jours, quelle joie de pouvoir faire son métier en cette période de confinement quand des personnes n'ont pas cette chance, et quelle joie de pouvoir s'exprimer dans une telle compétition européenne », s’est réjoui le tacticien de 40 ans en conférence de presse. Et le coach rennais d’argumenter : « C'est vrai que le calendrier est ramassé, cela pèse sur les organismes, mais on le savait et on ne peut pas se plaindre de cette difficulté. »

Quel début de saison pour le SRFC ?

En championnat, le Stade Rennais se porte bien depuis le début de la saison. En revanche, les résultats de la formation rennaise sont plus difficiles en Ligue des champions. Après les deux premières journées de la compétition européenne, le club breton est dernier du groupe E, avec un match nul lors de la réception du FK Krasnodar (1-1) et une défaite lors du déplacement à Séville (0-1). Ce mercredi soir, les hommes de Julien Stéphan se déplacent à Londres pour affronter Chelsea pour le compte de la 3e journée de la phase de poules. Pour conserver ses chances de qualification au prochain tour, le Stade Rennais FC devra faire un résultat sur la pelouse des Blues…













Par JOËL