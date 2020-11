OL Mercato : Bayern, prolongation, un titi lâche ses vérités

Publié le 05 novembre 2020 à 09:30

Devenu un titulaire à l’ OL cette saison, Melvin Bard aurait pu quitter Lyon cet été pour le Bayern Munich. Au final, il est resté chez les Gones et a même prolongé son contrat avec son club formateur.

Pourquoi Melvin Bard a snobé le Bayern pour l’ OL

Un objectif clair chez les Gones













Lancé parla saison dernière, Melvin Bard n’a disputé que 44 minutes lors du dernier exercice. Malgré ce temps de jeu négligeable, le latéral gauche lyonnais a séduit une grosse écurie européenne. Le défenseur de 19 ans était courtisé par le Bayern Munich cet été. Mais il a fait le choix de rester à l’Olympique lyonnais. Il a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec Lyon. Au micro de OL TV, le jeune latéral a justifié cette décision qui a de quoi surprendre. « C’est sûr que quand des clubs comme le Bayern s’intéresse à nous, ça fait plaisir. Mais mon choix a toujours été clair dans ma tête. C’était l’OL et rien que l’OL. Cette prolongation est une marque de confiance de la part du club », a expliqué le titi lyonnais.Prolongé par l’ OL, Melvin Bard veut désormais rendre la confiance qui lui a été accordée. « Maintenant, c’est à moi de tout faire pour gagner ma place sur le terrain », a indiqué le natif d’Ecully. L’arrière gauche entend s’imposer comme titulaire à ce poste. Il n’est pas effrayé par la concurrence avecreconverti latéral par Rudi Garcia. « Devenir un titulaire indiscutable dès cette saison ? Pourquoi pas. Je suis encore jeune, j’ai encore un peu de temps, mais cet objectif reste dans un coin de ma tête. Il y aura toujours de la concurrence dans le foot, mais franchement on s’entend tous bien, j’ai une bonne relation avec Maxwel », a-t-il assuré. Avec les départs de Youssouf Koné et Fernando Marçal, il est certain que le prodige lyonnais va disposer d’un meilleur temps de jeu cette saison.

Par Ange A.