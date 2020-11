Mercato OM : joli coup à 0€ de Pablo Longoria et Marseille

Publié le 05 novembre 2020 à 18:30

Le Mercato OM de cet été n'étant pas une franche réussite, Pablo Longoria s'est mis sur un joli coup gratuit pour relancer l'Olympique de Marseille dans la seconde partie de la saison. Des tractations sont lancées pour boucler l'arrivée d’un nouveau joueur qui pourrait bientôt aider le club phocéen à améliorer ses résultats.

Olympique de Marseille : Longoria a une cible dans le viseur

Frank McCourt est poussé vers la sortie par les groupes de supporters de l'OM. Les fans ne comprennent plus rien à la politique de redynamisation du club par l’homme d’affaires américain. Les mauvais choix de l'Olympique de Marseille lors de la dernière période foot mercato a accentué le divorce entre les fans et le propriétaire du club. Les récents mauvais résultats des Phocéens en Ligue des Champions ont même amené les fans à diffuser un communiqué dans les médias, laquelle publication incite l'américain à céder le club phocéen à une personne capable d'injecter plus d'argent dans son fonctionnement.

Le défenseur central croate Duje Caleta-Car devait quitter le club lors du dernier mercato foot, mais est finalement resté. L'OM n'a pas trouvé d'accord avec West Ham, le FC Porto ou la Juventus Turin qui le voulaient. Pablo Longoria, en charge de la direction sportive, a recruté des joueurs qui n'ont pour le moment pas le statut d'incontournable dont avait plus que besoin l'OM. Le jeune Luis Henrique, annoncé comme un prodige du football brésilien, a du mal à exister contrairement à Kylian Mbappé de sa génération ou Neymar de son origine. Il n'arrive simplement pas à s'offrir 90 minutes dans un match, ce qui en dit très long sur son réel niveau.

Mercato OM : un joueur de Naples bientôt à Marseille

Malgré son transfert considéré comme le plus gros coup du Mercato OM de cet été, du fait des 8 millions d'euros dépensés pour son acquisition, Luis Henrique ne totalise que trois bouts de match dans son triste palmarès français. Entre un départ manqué cet été et une arrivée pas très utile à André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille a clairement loupé son mercato. C'est toujours à Dimitri Payet et à Florian Thauvin (meilleur buteur avec trois buts et meilleur passeur cinq passes décisives en Ligue 1) qu'est obligé de s'en remettre le coach portugais. Dario Benedetto est toujours muet malgré les sept matchs à son compteur en championnat, ce qui renforce le flou autour du projet abusivement dénommé "Champions Project" par Frank McCourt. Malgré l’inefficacité offensive, l’attaque n'est pas l’urgence du moment. C'est bien le poste de défenseur qui pourrait animer l'actualité mercato OM dans les prochaines semaines.

Nikola Maksimovic pour sauver la défense marseillaise ?

Obligé de faire très attention avant d'engager de nouvelles dépenses, l'OM se rabat comme souvent sur des pistes peu couteuses. Selon le média italien FC Inter News, Pablo Longoria s'est jeté sur la piste Nikola Maksimovic. Ce joueur de 28 ans, estimé à 18 millions d'euros, pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille gratuitement au mercato hivernal ou celui de l'été suivant.

Ce joueur sera en fin de contrat avec le SSC Naples le 30 juin 2021. Pablo Longoria devra convaincre les dirigeants napolitains de le libérer 6 mois avant la fin de son bail faute de quoi André Villas-Boas devra patienter jusqu’à la fin de la saison. L'actualité mercato OM s’anime donc avec Nikola Maksimovic qui, il faut le noter, n’entre cependant pas des plans de jeu de Gennaro Gattuso au Napoli. Il n’empêche que sa situation peut faciliter les tractations pour sa signature à l'Olympique de Marseille.













