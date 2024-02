OM : Mohamed Simakan envoie un message fort à Marseille !

À l’approche du match RB Leipzig-Real Madrid, Mohamed Simakan a adressé un message significatif à l’OM dans une interview accordée à RMC Sport.

OM : Mohamed Simakan reste très attaché à Marseille

Mohamed Simakan connait une carrière de footballeur très intéressante. S’il brille actuellement au RB Leipzig, le jeune défenseur polyvalent a fait ses débuts au centre de formation l’Olympique de Marseille avant de prendre son envol vers d’autres horizons en 2014. Il a surtout explosé en Ligue 1 avec le RC Strasbourg, où il a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues. Son ascension fulgurante avait attiré l’attention de plusieurs grosses écuries.

Après avoir étudié les différentes options qui se présentaient à lui, Mohamed Simakan a fait le choix de signer au RB Leipzig à l’été 2021, pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros. Mais, malgré son départ, son cœur reste imprégné de l’amour qu’il porte pour l’OM, comme il l’a révélé à RMC Sport. « Marseille, c’est un club que tout le monde sait que j’admire, c’est le club dont je suis tombé le premier amoureux », a-t-il confié.

Cette déclaration témoigne de son attachement profond à son club formateur, où il rêvait de signer son premier contrat professionnel.. Cependant, les difficultés rencontrées et les désaccords sur certains points l’ont amené à prendre la décision difficile de quitter Marseille pour poursuivre sa carrière sous d’autres cieux.

Mohamed Simakan a effectué d’énormes sacrifice

Les sacrifices consentis par Mohamed Simakan pour atteindre son objectif de devenir footballeur professionnel ont été nombreux. Il a dû faire face à des choix déchirants et à des moments d’émotion intense. Mais aujourd’hui, ces sacrifices « portent leurs fruits ». Sa progression constante et son succès avec Leipzig témoignent de sa détermination et de son talent indéniable.

Néanmoins, la question de son retour à l’Olympique de Marseille reste toujours en suspens. Son attachement au club phocéen pourrait-il le conduire à revenir un jour sous les couleurs de l’OM ? C’est une interrogation légitime, étant donné que le football réserve parfois des surprises et que les joueurs peuvent retrouver leurs racines après avoir exploré d’autres horizons. Et même si seul le temps pourra répondre à cette question, une chose est sûre : Mohamed Simakan restera toujours un Minot cher au cœur des supporters marseillais, qui rêvent de voir revenir à la « maison » comme un certain Iliman Ndiaye.