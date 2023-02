PSG Mercato : Mohamed Simakan attend un nouveau signe du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 17:37

Annoncé au PSG l’été passé, Mohamed Simakan est resté à Leipzig, où il a prolongé jusqu’en juin 2027. Mais le défenseur français attend un nouveau signe.

À la recherche d’un défenseur central pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a tenté de déloger Mohamed Simakan du RB Leipzig. Mais l’international espoir français a préféré poursuivre sa progression en Bundesliga. Récemment interrogé par le quotidien L’Équipe, le joueur de 22 ans a confirmé les négociations avec le club de la capitale et a justifié sa décision de rester en Allemagne.

« Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content, car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant », expliquait MohamedSimakan, qui ne semblait donc pas disposé à envisager une arrivée au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Mohamed Simakan prêt à venir au Paris SG ?

Toujours en quête de renforts pour la saison prochaine, les dirigeants du Paris Saint-Germain n’auraient pas abandonné la piste menant à Mohamed Simakan. À en croire les renseignements obtenus par le média spécialisé PSG Inside Actus, « Simakan du RB Leipzig est devenu une des priorités pour le mercato d'été. Ce qui fait une info en voilà deux, car si Simakan devient une priorité et comme Skriniar viendra à coup sûr, ça veut donc dire que Paris a changé d'avis sur Sergio Ramos. » Et cela tombe bien puisque le principal concerné semble désormais disposé à écouter l’offre des Rouge et Bleu et attend même un signe de Luis Campos.

« Le Paris Saint-Germain a beaucoup parlé avec mes agents l'été dernier pour voir les solutions qu'il était possible de trouver. Ils ont montré un gros intérêt pour moi. Ils voulaient savoir ce que j'en pensais (…) Est-ce que le PSG est encore d'actualité ? Je ne sais pas du tout, il faudrait demander à mes agents. Je ne pense pas à ça parce que je n'ai plus rien entendu par rapport au PSG depuis cet été », a confié l’ancien défenseur du RC Strasbourg dans une interview accordée à Canal +. Reste à savoir si le Paris SG va formuler une offre pour le natif de Marseille, qui vaut 28 millions d’euros sur Transfermarkt.