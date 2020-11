Barça : Gérard Piqué glisse un nouveau tacle à Bartomeu

Publié le 06 novembre 2020 à 03:00

Une semaine après, Gérard Piqué s’est livré sur la démission de Josep Maria Bartomeu. Le défenseur central ne cache pas son soulagement après le départ de l’ancien président du FC Barcelone.

Gérard Piqué salue le départ de Barmoteu du Barça

En conflit ouvert avec les socios et les joueurs du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu avait décidé de rendre sa démission. Sous son magistère, le Barça a connu multiples crises autant sportives que financières. Le club a notamment failli perdre Lionel Messi, le meilleur joueur de son histoire, cet été. Le dirigeant catalan quitte les Blaugranas au moment où ils éprouvent de nouvelles difficultés financières. Malgré ces tourments, Gérard Piqué savoure le départ de Bartomeu. Le défenseur s’était déjà vertement opposé à la nouvelle baisse des salaires que voulait imposer son désormais ancien président. « Il était évident que le Barça était sur le déclin et que chaque saison, la situation était pire que la précédente », a indiqué le joueur cité par Eurosport.

Des lendemains meilleurs promis au Barça ?

Bartomeu parti, Gérard Piqué estime que le FC Barcelone va retrouver des couleurs. Les Blaugranas sortent d’une saison blanche. Ils ont notamment vécu une humiliation contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des champions la saison dernière. En 2019, c’est Liverpool qui avait infligé un 4-0 au Barça en demi-finale de la C1. Un an plus tôt, c’était la Roma qui éliminait les Catalans (3-0) après avoir perdu le match aller 3-1 au Camp Nou. Pour le défenseur barcelonais, ces déconvenues seront bientôt de l’histoire ancienne. « Un nouveau conseil d’administration et un président vont bientôt arriver et les choses vont changer dans les prochains mois. Je peux vous dire par expérience que les résultats viendront bientôt. Nous pouvons encore faire de grandes choses », a assuré le défenseur de 33 ans.













Par Ange A.