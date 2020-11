FC Barcelone : Messi prend sa première décision post-Bartomeu

Publié le 03 novembre 2020 à 12:30

Lionel Messi a enfin décidé de faire un geste qui devrait desserrer un peu l’étau financier autour du FC Barcelone. Le capitaine argentin a accepté de baisser son salaire alors que Josep Maria Bartomeu n’est le plus président du Barça.

FC Barcelone : une décision de Lionel Messi pour narguer Bartomeu ?

Lionel Messi semble mieux respirer depuis le départ de la présidence du FC Barcelone de Josep Maria Bartomeu, son "meilleur ami". On savait les deux hommes en désaccord sur plusieurs points, dont la baisse des salaires de 30%. Alors que le désormais ancien président catalan avait proposé cette baisse sur tous les salaires, y compris ceux des joueurs, pour faire face à la crise économique, l’international argentin s’y était formellement opposé et avait entraîné le vestiaire avec lui. Une opposition frontale qui avait compliqué les derniers instants de Josep Maria Bartomeu à la tête du club, au point d’être parmi les causes principales de sa démission. Mais après le départ de l’ancien dirigeant barcelonais, Lionel Messi a décidé de s’asseoir à la table des négociations. Résultat des discussions ? Le sextuple Ballon d’Or a enfin accepté de baisser son salaire. Ainsi, sur le seul salaire du natif de Rosario, évalué à 87 millions d’euros par an, le club culé devrait pouvoir économiser 24 millions d’euros.

Quelle réaction de Carles Tusquets ?

Président par intérim du FC Barcelone, Carles Tusquets est chargé de gérer les affaires courantes jusqu’à la date des élections, désormais fixée en janvier 2021. Mais face à la gravité de la situation économique du Barça, le président intérimaire n’avait pas hésité à convoquer plusieurs réunions de travail avec tous les membres du club (dirigeants, joueurs et employés) pour envisager la baisse des salaires. « L’idée est de reporter les paiements et de parvenir à un accord favorable à toutes les parties », a-t-il indiqué dans propos rapportés par Sport. C’est donc avec satisfaction que Carles Tusquets a annoncé l’accord de l’attaquant argentin sur la baisse des salaires. « Il y a une très bonne prédisposition de la part de tous, également de Leo Messi et de ses représentants », s’est félicité l’intérimaire.













Par JOËL