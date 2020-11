FC Nantes : La surprenante proposition de Kita à la LFP

Publié le 06 novembre 2020 à 07:30

Avec l’imbroglio autour de Mediapro, le foot français se retrouve encore en crise. Président du FC Nantes, Waldemar Kita a une idée originale pour sauver les clubs cette saison.

La suggestion de Waldemar Kita face à la crise

Près de trois mois après le retour de la Ligue 1, les clubs de l’élite sont déjà dans le rouge. Nouveau diffuseur du championnat, Mediapro peine à verser la deuxième tranche du mois d’octobre, soit 172 millions d’euros. Alors qu’une nouvelle crise se dessine, Waldemar Kita propose une solution pour éviter aux clubs d’être davantage pénalisés. Pour le président du FC Nantes, il faut bloquer le système de montées et descentes entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le National. « Pour éviter un accident industriel footballistique, il faut demander à pouvoir ne pas payer certaines charges, mais peut-être aussi à continuer le championnat sans montée ni descente en Ligue 1, Ligue 2 et National », a suggéré le patron du FCN dans un entretien à RMC Sport.

D’importantes pertes enregistrées par le FCN

Dans sa sortie, Waldemar Kita a également confirmé l’important manque à gagner enregistré par le FC Nantes. « Ça représente environ 2,5 millions d’euros de perte de billetterie et 200 000 euros de perte de recette hospitalité […] Hors litige avec Mediapro, la perte nette va être à peu près entre 10 et 15 millions », a indiqué le dirigeant nantais. Avec le différend avec Mediapro, le boss des Canaris estime même que les pertes de son club seront plus importantes. D’où la nécessité de secourir les formations professionnelles en limitant certaines charges et en bloquant les promotions et relégations. Sauf que cette dernière solution ne va pas ravir les clubs désireux d’évoluer dans l’élite la saison prochaine.













Par Ange A.