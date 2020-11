OL Mercato : Une pépite lyonnaise intéresse un grand d'Europe

Publié le 06 novembre 2020 à 11:30

À l'OL, Melvin Bard a gagné sa place au sein de l’équipe de Rudi Garcia à seulement 20 ans, grâce à ses bonnes performances récentes en Ligue 1. Talentueux et très prometteur, il suscite l’intérêt de grosses écuries européennes, dont le Bayern Munich.

Sorti fraichement de l’académie de l'OL, Melvin Bard a saisi la perche tendue par Rudi Garcia en intégrant sans souci l’équipe professionnelle. Lancé en Ligue 1 la saison dernière (contre Nîmes Olympique), il est resté dans le groupe du coach rhodanien, lors de l'exercice présent, grâce à ses bonnes performances. Il n’est certes pas encore un titulaire indiscutable, mais il rend toujours une copie propre à chacune de ses apparitions. Le jeune défenseur a d’ailleurs déjà fait six apparitions en Ligue 1 et a été titulaire deux fois. Rappelons que Melvin Bard avait attiré l’attention de clubs huppés sur lui, grâce à ses performances avec l’équipe de l’Olympique Lyonnais en UEFA Youth League. Et lors du mercato estival dernier, son nom avait été associé au Bayern Munich. Dans un entretien sur le site internet de l'OL, la pépite confirme l’approche du club bavarois. « C’est sûr que quand on a des clubs comme le Bayern qui s’intéressent à nous, cela fait plaisir », a-t-elle fait savoir. Face aux yeux doux du champion d’Europe, le natif d’Écully a gardé la tête froide. « Mon choix a toujours été le même dans ma tête. C’était l'OL et rien que l'OL », a-t-il justifié.

Melvin Bard ne craint pas la concurrence

Notons que Rudi Garcia a repositionné Maxwel Cornet comme arrière latéral gauche, puis les Lyonnais ont recruté Mattia De Sciglio, mais Melvin Bard n'a pas peur de la concurrence. « La concurrence est saine. C'est à moi de tout faire pour gagner ma place sur le terrain », a-t-il rassuré. Après son premier contrat professionnel signé en août 2019, le joueur formé à Lyon a prolongé son bail en septembre 2020, soit jusqu'en juin 2024. Selon l'estimation de Transfermarkt, sa valeur est de 4 millions d'euros, mais il vaut bien plus que ce montant. L'OL est actuellement sixième de Ligue 1 et affronte l'ASSE dimanche dans le derby, pour le compte de la 10e journée de championnat.













Par ALEXIS