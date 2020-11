RC Lens : Deux gros retours lensois titulaires face à Reims ?

Publié le 06 novembre 2020 à 16:15

Décimé par la Covid-19 en octobre, le RC Lens renoue avec la compétition, ce dimanche, contre le Stade de Reims. À cette occasion, Franck Haise a donné des nouvelles de Seko Fofana et Issiaga Sylla qui étaient, eux, blessés.

RC Lens : Seko Fofana et Issiaga Sylla sur le banc de touche

Après trois semaines sans jouer, le RC Lens reçoit le Stade de Reims à Bollaert, ce dimanche (15h), lors de la 10e journée de Ligue 1. De retour de blessure, Seko Fofana et Issiaga Sylla devraient être opérationnels pour cette rencontre. Cependant, Franck Haise n’est pas encore certain de leur présence dans son onze de départ. « Seko Fofana a été à l'arrêt de longues semaines et il a très peu joué depuis le début de saison. Il faut y aller progressivement… », a indiqué l’entraineur du Racing Club dans L’Équipe. Le coach du club promu assure que le milieu défensif et le défenseur latéral « ont fait une bonne semaine » de préparation. Par conséquent la probabilité de « les voir dans le groupe est forte ». Ce qui n’est pas le cas pour leurs éventuelles titularisations. « Dans le onze de départ, je suis plus circonspect », a lâché Franck Haise.

Concernant les certitudes, le RC Lens ne pourra pas aligner Clément Michelin, Yannick Cahuzac et Jonathan Gradit, car ils sont tous suspendus. Idem pour le meilleur buteur de l’équipe, Ignatius Ganago touché à la cheville et toujours privé d’entraînement collectif. « Il est proche d'une reprise avec le groupe, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui », a annoncé le patron du staff technique des Lensois.

Seko Fofana sur un match depuis son arrivée

Notons que Seko Fofana et Issiaga Sylla sont deux recrues estivales du RCL. Le premier a été transféré de l’Udinese pour un montant estimé 8,5 millions d'euros sans les bonus. Arrivé dans le nord traînant une blessure musculaire à la cuisse, l'Ivoirien a rechuté après son premier match disputé sous le maillot des Sang et Or. Et depuis la victoire sur Bordeaux (2-1), le 19 septembre, il est aux soins. Quant au second, il a débarqué du Toulouse FC relégué en Ligue 2. Il a disputé cinq matchs de suite avec le RC Lens avant sa blessure au mollet, le 1er octobre dernier.













Par ALEXIS