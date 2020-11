OL Mercato : Une accord trouvé pour un champion du monde

Publié le 06 novembre 2020 à 17:00

L'OL s'apprête à affronter l'ASSE en Ligue 1 et les Lyonnais ont le couteau entre les dents depuis qu'ils ont retrouvé de l'allant en championnat. Mais les dirigeants lyonnais envisage déjà le mercato hivernal et pourraient avoir d'ores et déjà conclu un accord avec un champion du monde du FC Barcelone.

L'OL revient fort et se renforce

L'OL s'active déjà sur le marché des transferts à l'approche du mercato hivernal. Les Lyonnais, après un début de saison compliquée, sont revenus sur de bons rails en Ligue 1. Ils viennent tout juste d'accrocher le dauphin du PSG, le LOSC, sur sa pelouse de Pierre-Mauroy (1-1) et s'apprêtent à accueillir l'ASSE pour le 121e derby de l'histoire. Un derby que Rudi Garcia et Anthony Lopes ne veulent absolument pas rater. "Dans un derby, tout est à mettre de côté, a déclaré le gardien de l'OL, surmotivé. D’un côté comme de l’autre, les dynamiques ne comptent presque pas à ce niveau-là, c’est la fierté qui est en jeu." Les Stéphanois, qui restent sur cinq défaites consécutives, sont prévenus. Mais mieux vaut peut-être jouer l'OL maintenant qu'après le mercato hivernal, car les discussions avec le FC Barcelone n'ont jamais cessé depuis le transfert raté de Memphis Depay en Catalogne. Et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont sans doute trouvé leur monnaie d'échange.

Un champion du monde en disgrâce au FC Barcelone

Samuel Umtiti n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone. Le champion du monde français ne jouera probablement plus tant que l'entraîneur néerlandais sera sur le banc du Barça. Selon les informations de TodoFichajes, le défenseur est amené à quitter la Catalogne dès cet hiver. Le média espagnol révèle que les dirigeants de l'OL ont fait une offre de prêt pour Samuel Umtiti, afin qu'il rejoigne les rangs lyonnais dès le mercato hivernal. Si les dirigeants barcelonais souhaitaient en premier lieu un transfert sec, afin de faire entrer quelques liquidités dans les caisses du club dans de graves difficultés financières, ils doivent faire face à un problème : il n'y aucune offre concrète pour l'ancien Lyonnais. Les négociations avec l'OL seraient alors très avancées et le média espagnol annonce avec certitude le retour de Samuel Umtiti dans son ancien club, quatre ans après l'avoir quitté.













Par Matthieu