FC Barcelone Mercato : Décision fracassante pour Lionel Messi

Publié le 05 novembre 2020 à 16:00

Le FC Barcelone s'est imposé sur sa pelouse contre le Dynamo Kieve (2-1), mercredi à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions. L'inévitable Lionel Messi a ouvert la marque pour les Catalans sur penalty dès la 5e minute, mais son avenir au Barça est toujours en suspens et les dirigeants devraient être contraints à prendre une décision fracassante.

Le FC Barcelone dans le rouge financièrement

Sportivement, le FC Barcelone n'est pas au mieux en cette première partie de saison. Les joueurs de Ronald Koeman n'occupent que la 12e place en Liga et ne trouvent toujours pas la solution pour intégrer Antoine Griezmann. Mercredi, contre le Dynamo Kiev, il a fallu un excellent Marc-André Ter Stegen pour éviter au Barça une contreperformance. En Ligue des champions, les Catalans sont néanmoins premiers de leur groupe, après des succès contre le Juventus et Ferencvaros. Mais le FC Barcelone est surtout dans le rouge économiquement. Il a dû se contenter d'un mercato limité et la crise sanitaire a fait ployer les finances du club, au point de demander aux joueurs des réductions de leurs émoluments de l'ordre de 30%. Une requête qui a tendu la situation entre joueurs et dirigeants, jusqu'à la démission du président Josep Maria Bartomeu. Un président qui était en conflit avec Lionel Messi au cours de l'été, par ailleurs.

Lionel Messi beaucoup trop cher

Le départ de l'Argentin cet été aurait pourtant été d'une grande aide pour la trésorerie du FC Barcelone. La RAC1 a récemment révélé que le Barça devait opérer une coupe de 190 millions d'euros dans les salaires des joueurs. Alors que Lionel Messi cherche à négocier une prolongation, lui dont le contrat prend fin en juin 2021, la situation semble dans une impasse. Le journaliste espagnol Quim Domènech a d'ailleurs fait des révélations fortes ces dernières heures. Selon lui, le Barça aurait abandonné l'idée de prolonger Lionel Messi, ne trouvant aucune solution pour assumer son salaire. Il est convaincu que le génial n°10 quittera le club catalan, libre, à l'issue de la saison. Les clubs pourront entrés en négociations avec Messi dès le mercato hivernal.













Par Matthieu