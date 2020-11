Barça : Les médias espagnols tirent sur Lionel Messi

Publié le 07 novembre 2020 à 16:50

Le Barça vit un début de saison poussif. Pour la presse catalane, le sursaut d’orgueil doit venir de Lionel Messi, timide depuis le début de la saison comparé à ses statistiques des années précédentes.

Le Barça cherche son Lionel Messi

Lionel Messi inquiète dans ce début de saison. L'attaquant argentin du FC Barcelone ne porte plus l'équipe calatane à bout de bras comme lors des saisons précédentes. Malgré ses 4 premiers buts inscrits, La Pulga provoque des interrogations sur sa capacité à hisser le Barça au sommet en Liga. En effet, les 4 buts de l'Argentin ont été inscrits non pas dans le jeu, mais sur penalty. De plus, ces statistiques sont dérisoires par rapport à celles des saisons précédentes. Résultat, si le Barça est leader de sa poule en Ligue des champions, il pointe à la 12e place en championnat avec 9 points de retard sur la Real Sociedad (leader) et 8 points sur le Real Madrid, les 1er et 2e de Liga. Ce qui est inacceptable pour la presse catalane, car le FC Barcelone est taillé pour jouer sur tous les fronts chaque saison.

Leo Messi dans le viseur ?

Ce samedi, les médias catalans ont décidé de porter leur attention sur Lionel Messi. Maître à jouer du FC Barcelone, le capitaine argentin de 33 ans est invité à mériter son statut. Ainsi, Mundo Deportivo affiche à sa Une une photo de La Pulga, avec le titre « des buts et une réaction ». Le quotidien Sport abonde dans le même sens en titrant à sa Une frappée d'une photo du sextuple Ballon d’Or : « Gagner, gagner ou gagner ». Ce samedi (16h15), Lionel Messi et ses coéquipiers affrontent le Real Betis en Liga, une occasion de stopper les attaques.













Par JOËL