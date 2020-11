Barça : Nouvelle sortie de Koeman sur Antoine Griezmann

Publié le 08 novembre 2020 à 03:00

Le FC Barcelone a passé une manita au Bétis Séville samedi au Camp Nou. Buteur contre les Verdiblancos, Antoine Griezmann a également manqué un penalty. Ronald Koeman s’est prononcé sur la performance du champion du monde tricolore.

Ronald Koeman se livre sur Griezmann après le Bétis

En difficulté en Liga, le FC Barcelone a retrouvé la voie du succès samedi. Opposé au Bétis Séville, le Barça s’est imposé (5-2). Déjà buteur lors de la dernière journée contre Alavès, Antoine Griezmann a encore fait trembler les filets contre les Andalous. S’il a été buteur, l’attaquant tricolore a aussi raté un penalty face à Claudio Bravo. Après la rencontre, Ronald Koeman a évoqué la prestation de son attaquant. Le technicien néerlandais a pour une fois tenu un discours encourageant à l’endroit du Français. « J’espère qu’il continuera à travailler comme il travaille actuellement. Pour rater des occasions, il faut déjà en avoir. Il faut souligner son caractère, le fait qu’il continue à travailler », a déclaré le coach des Blaugranas selon les propos relayés par L’Équipe.

La saison de Grizou enfin lancée ?

De nouveau buteur avec le Barça, Antoine Griezmann a inscrit son deuxième but de la saison. Il aurait pu s’offrir un doublé s’il n’avait pas manqué son face-à-face avec Bravo. Comme l’a indiqué son entraîneur, il n’y a plus qu’à espérer que l’ancien colchonero garde la tête haute et affiche la même attitude. « Il sait parfaitement qu’il a raté un penalty et quelques occasions, mais cela signifie qu’il est toujours là, au bon endroit pour être en position de marquer. Et ce caractère, c’est très important », a noté son coach. Lors de la prochaine journée, Griezmann sera opposé à l’Atlético Madrid, son ancien club.













Par Ange A.