PSG : Tuchel en boule, l'hécatombe continue après Rennes

Publié le 08 novembre 2020 à 06:00

Victorieux du Stade rennais samedi, le Paris Saint-Germain a vu la liste de ses blessés s’allonger. Interpellé sur ses choix, Thomas Tuchel n’a pas caché son amertume après le succès du PSG contre le SRFC.

Le coup de gueule de Thomas Tuchel après Rennes

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est certain de garder la tête du championnat au terme de la 10e journée. Samedi, le PSG s’est imposé (3-0) au Parc des Princes contre le Stade rennais. Un succès qui permet à Thomas Tuchel de conserver (provisoirement) 6 points d’avance sur le LOSC (2e). Après la rencontre, le coach parisien a fait part de son agacement suite aux questions concernant la gestion de Danilo Pereira et Marquinhos. « Vous manquez de respect aux joueurs qui sont là, aucune question sur le match, les adversaires [...] Vous parlez toujours de Marquinhos, Danilo et jamais des prestations de l’équipe. C’est très triste pour moi », a lâché l’Allemand à Canal+ après la rencontre.

De nouveaux blessés pour Paris

Comme lors de ses dernières sorties, le Paris Saint-Germain a de nouveau perdu des joueurs sur blessure. Contre le Stade rennais, Thomas Tuchel a enregistré les blessures de quatre joueurs. Auteur de l’ouverture du score, Moise Kean a quitté ses partenaires après l’heure de jeu. Avant lui, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi ont quitté la pelouse prématurément. Ils rejoignent huit autres joueurs à l’infirmerie parisienne : Bernat, Kimpembe, Sarabia, Icardi, Verratti, Draxler, Neymar Jr et Mbappé. La trêve internationale permettra sans doute à certains éléments de récupérer de leurs blessures.













Par Ange A.