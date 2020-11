LOSC : Victoire à Milan, Gerard Lopez ne fait pas le difficile

Publié le 07 novembre 2020 à 13:40

Présent au micro de Culture Foot, Gerard Lopez a expliqué que le LOSC réalisait un excellent début en championnat et en Ligue Europa en réaction à sa frustration pour la fin prématurée de la saison dernière.

Le LOSC n’oublie pas la saison 2019-2020

La saison 2019-2020 n’est pas arrivée à son terme en raison du coronavirus. Le gouvernement et la LFP ont décidé d’arrêter le championnat après 28 journées. Classé 4e après cet arrêt prématuré, le LOSC ne pouvait plus espérer finir sur le podium pour viser une participation en Ligue des champions. Cependant, il devait se contenter de la Ligue Europa. Une situation frustrante pour les Lillois qui ont décidé de se venger de cette injustice en carburant en championnat et en Ligue Europa cette saison. « On a une revanche à prendre. On n’a pas fait de scandale sur cela, mais nous savons très bien qu’on a été lésés par la fin du championnat et plutôt que de rester là-dessus, nous voulons jouer la Ligue 1 et l’Europa League à fond », a expliqué Gerard Lopez. Un pari que les Dogues réussissent brillamment pour l’instant. En effet, Lille OSC est le seul club invaincu en championnat depuis le début de la saison. Même performance en Ligue Europa où Lille vient d’étriller le Milan AC à San Siro (3-0).

Le président lillois heureux félicite ses joueurs

Face à ces très bons résultats, Gerard Lopez a salué « l’ambition de gagner » du LOSC et a estimé que « les joueurs commencent chaque match en ayant la certitude qu’ils peuvent battre n’importe qui ». Mieux que de simples félicitations à adresser à ses joueurs, l’homme d’affaires luxembourgeois assure avoir « été ému pendant et après le match » contre le Milan AC, leader de Serie A et invaincu avant le choc contre les Dogues. Gerard Lopez fait savoir que ses joueurs lui donnent une satisfaction totale depuis le début de la saison « car ils se montrent très sûrs d’eux sur le terrain ». Le patron du LOSC estime aussi que ses joueurs n’ont aucune crainte pour leurs adversaires et montre leur « envie d’imprimer leur jeu ». Un jeu où « tout le monde court pour tout le monde, ils se battent l’un pour l’autre ». Au LOSC, il y a désormais « cette envie que le groupe a de gagner tous les matchs ». Et cette envie est « une force de caractère qui devient une culture dans le vestiaire ».













Par JOËL