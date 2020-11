FC Lorient Mercato : excellent coup défensif pour les Merlus

Publié le 08 novembre 2020 à 09:38

Véritable passoire en début de saison, le FC Lorient a bouché les trous en défense ces dernières journées. Le facteur "plus" de la défense des Merlus a un nom : Andreaw Gravillon.

FC Lorient : une défense devenue hermétique

Premier de Ligue 2 la saison dernière, le FC Lorient est monté en Ligue 1 cette saison. Les débuts dans l’élite n’ont pas été aisés pour les Lorientais. En effet, lors des 6 premières journées, la formation lorientaise a encaissé 13 buts. Une défense passoire et des statistiques catastrophiques pour cette équipe qui se voulait ambitieuse en Ligue 1. Inquiet pour la défense trop poreuse du FC Lorient, Julien Laporte avait filé un conseil à la mi-octobre. « Collectivement, on ne défend pas ensemble. Il faut gommer toutes nos erreurs individuelles de concentration sur le plan défensif, tout en apportant plus de rigueur et en étant plus conquérant », avait en effet recommandé le défenseur central des Merlus dans des propos rapportés par Ouest-France. Une recommandation prise en compte par l’entraîneur du promu en Ligue 1.

Andreaw Gravillon mis en confiance

Depuis trois matchs, les Merlus ont considérablement resserré leur ligne défensive. Le facteur "plus" de cette nouvelle performance défensive du FC Lorient se nomme Andreaw Gravillon, un jeune défenseur central guadeloupéen de 22 ans. Prêté par l’Inter Milan lors du mercato estival pour la saison, le colosse de 1,88m débute sous les couleurs lorientaises le 17 octobre dernier lors d'un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims (7e journée de Ligue 1, victoire 1-3). Depuis, le prodige né à Pointe-à-Pitre s’est rapidement transformé en assurance tous risques pour la défense lorientaise, devenue beaucoup moins perméable. Ce dimanche (15h), le FC Lorient reçoit le FC Nantes pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une occasion pour le grand public d'évaluer le niveau de performance d'Andreaw Gravillo













Par JOËL