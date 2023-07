Le Stade de Reims s'est offert la recrue la plus chère de son histoire cet été. Joseph Okumu (La Gantoise) a officiellement signé chez les Champenois.

Mercato : Le Stade de Reims dépense 12 millions d'euros pour Joseph Okumu

Le Stade de Reims réalise un mercato à la hauteur de ses ambitions. Proche de s'offrir une qualification en coupe d'Europe la saison passée, le club champenois n'a pas lésiné sur les moyens pour son nouveau renfort, son septième cet été. Après Ludovic Butelle, Oumar Diakité, Ewen Jaouen, Reda Khadra, Amine Salama et Teddy Teuma, c'est Joseph Okumu qui a signé. Le défenseur central de 26 ans arrive de La Gantoise, club de Jupiler Pro League.

Ce n'est pas la première recrue venant du championnat belge, mais plutôt la deuxième. Okumu va retrouver Teuma, qui jouait pour l'Union Saint-Gilloise avant de rejoindre le Stade de Reims pour 3,6 millions d'euros selon L'Équipe. Pour sa part, l'international kényan (18 sélections) a été transféré pour environ 12 millions d'euros d'après Foot Mercato. Un montant record, qui fait d'Okumu la recrue la plus chère de l'histoire du club devant Junya Ito et Jens Cajuste (10 millions d'euros).

Joseph Okumu signe 5 ans à Reims

L'arrivée de Joseph Okumu a fait énormément d'heureux à Reims. Le joueur était la priorité du onzième de la dernière saison de Ligue 1, à en croire le journaliste Sacha Tavolieri. C'est le club lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle, via un communiqué : « Il (Okumu) est tout simplement l’un des défenseurs centraux les plus rapides d’Europe, flashé à 36 km/h ! Élément important de l’effectif des Buffalos, Okumu est également l’un des leaders de la sélection Kényane avec qui il participe à la CAN en 2019 » a-t-il précisé.

L'annonce de son recrutement devrait également être perçue comme un soulagement. Depuis la perte d'Andreaw Gravillon, parti à l'Adana Demirspor, le SDR avait besoin d'un défenseur solide pour le remplacer. Le profil de Joseph Okumu (1,93 m, 75 kg) a plu à la cellule de recrutement, qui a pu l'enrôler officiellement ce samedi. La dernière recrue de Reims sera peut-être un atout précieux dans la conquête de l'Europe. Okumu a découvert la Ligue Europa lors de la dernière saison (2 matchs joués). De manière générale, ses performances sont en tout cas rassurantes (33 matchs joués pour un but et une passe décisive) pour les Champenois.